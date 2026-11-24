Al cierre de la jornada bursátil, los títulos de la creadora del asistente de inteligencia artificial (IA) Claude restaban 5,73 dólares respecto al cierre anterior, hasta situarse 1,09 dólares por debajo de su precio de salida, que fue de 83 dólares.

El jueves, en su primera jornada en Wall Street, la compañía se estrenó con un primer precio de 111,50 dólares, un 34 % más de lo establecido inicialmente, y llegó a alcanzar los 115,10 dólares la acción durante la sesión.

Desde entonces, ha ido restando hasta caer por debajo de su precio de salida.

Estos días, el sector tecnológico de la Bolsa de Nueva York ha vivido sesiones volátiles marcadas por la crisis en Nvidia. Los inversores siguen digiriendo el rebote de los mercados tras la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo y presidente de la compañía.

Según explican varios analistas a la cadena CNBC, la bajada de sus acciones no supone un fracaso para Anthropic, al menos todavía.

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Algunos apuntan a que sigue centrada en construir una franquicia consolidada a largo plazo, y otros creen que su salida a bolsa coincidió con un momento turbulento del mercado.

"Si bien seguirá habiendo muchos altibajos, ganadores y perdedores a medida que se desarrolle este ecosistema, en nuestra opinión no cabe duda de que se consolidará con el tiempo", escribieron los analistas de Wedbush en una nota citada por la cadena.

La oferta pública inicial de Anthropic alcanzó los 81.300 millones de dólares, por encima de los 75.000 millones de la salida a bolsa de SpaceX en junio, que hasta ahora ostentaba el récord.

Anthropic vendió 980 millones de acciones, 956,35 millones de acciones de nueva emisión y otros 23,65 millones puestos a la venta por accionistas actuales, entre ellos sus siete cofundadores.

Además, acordó una colocación privada de 26.000 millones de dólares en acciones sin derecho a voto, al mismo precio de 83 dólares respaldada por los principales actores tecnológicos del ecosistema de IA.