Los presupuestos fueron aprobados en una sesión del Consejo de Ministros presidida por el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, de acuerdo con la agencia de noticias oficial saudí SPA, que indicó que los ingresos para 2027 se estiman en 320.000 millones de dólares.

Asimismo, los gastos ascienden a casi 1,4 billones de riales saudíes, el equivalente a unos 371.315 millones de dólares, de acuerdo con el medio, que indicó que Bin Salmán dirigió a los ministros a "comprometerse activamente con la implementación de los programas y proyectos de desarrollo y sociales incluidos".

Asimismo, instruyó al Gobierno a "dedicar todos los recursos y capacidades nacionales al progreso de la nación y al bienestar de sus ciudadanos", al tiempo que celebró que la economía saudí "demostró su resiliencia en 2026" debido a las políticas fiscales flexibles, la planificación a largo plazo y a las "inversiones de alta calidad".

Por su parte, el ministro de Finanzas saudí, Mohamed al Yadaan, dijo en rueda de prensa que la monarquía del golfo Pérsico, que a la vez es el mayor productor de petróleo de la OPEP, cerró el año 2026 con un déficit fiscal que representa el 4,9 % del producto interior bruto (PIB).

"A pesar de los desafíos, hemos logrado controlar el déficit", dijo el ministro, en referencia a la guerra de Irán y al consiguiente bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde Arabia Saudí exportaba gran parte de su petróleo, así como a los ataques de los hutíes contra instalaciones energéticas y puertos del país árabe.

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En este sentido, indicó que el PIB cayó en un 2,1 % "debido a la disminución de la producción de petróleo", aunque celebró que "el sector no petrolero logró un incremento positivo", ya que en el tercer cuatrimestre de 2026 alcanzó el 57,7 % del PIB, en "la máxima subida de la historia del reino".

A lo largo de este año, Arabia Saudí ha cancelado, paralizado o recortado severamente varios de sus megaproyectos previstos en su programa Vision 2030 debido a sobrecostes, presiones financieras y una inversión extranjera insuficiente pese a los esfuerzos que está haciendo Riad para reducir su dependencia económica del petróleo.