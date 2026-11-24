La Ciudad de Buenos Aires concentró 5.176 casos, más que las demás jurisdicciones participantes juntas (4.245). Entre las provincias con mayores registros figuran Santa Fe (1.328), Córdoba (588), Mendoza (421) y Neuquén (401).

El 63,73 % de las personas consultadas sobre el tiempo de permanencia llevaba menos de dos años en situación de calle, por lo que había llegado a esa condición durante el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei. El 81,7 % de las personas registradas son varones.

El informe, elaborado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia responde a un mandato de una ley sancionada en diciembre de 2021, que establece la obligación de realizar un relevamiento anual. Las cifras preliminares ya habían sido divulgadas en abril.

El operativo no incluyó a cinco provincias, entre ellas Buenos Aires, que concentra más del 38 % de la población argentina.

La organización Proyecto 7, que trabaja desde 2003 con personas en situación de calle, rechazó el resultado del mapeo y dijo que no puede considerarse un censo nacional por la falta de cobertura territorial y de información detallada sobre la metodología y la logística del operativo.

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"No podemos de ninguna manera llamar a este conteo 'Censo Nacional', ni siquiera creemos que llegue a un relevamiento serio", expresó la entidad en un comunicado, en el que también reclamó que se incorpore a las organizaciones sociales y especialistas en el proceso.

La organización, que participó en él, recordó que el tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado en junio de 2025, contabilizó 11.892 personas solamente en la Ciudad de Buenos Aires.

Proyecto 7 estimó que hay al menos 370.000 personas en esa situación en Argentina, aunque no detalló la metodología del cálculo.

Mónica de Russis, directora de Amigos en el Camino e integrante de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, cuestionó las cifras en declaraciones a Página/12: "No se condicen con la realidad que las organizaciones vemos en las calles todos los días".

El Observatorio Nacional de Políticas Públicas sobre Personas en Situación de Calle, creado en 2023 desde la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), afirmó que "el número final es imposible de creer".