Los hechos ocurrieron en la inmediaciones de la Refinería de La Libertad, situada en la costera provincia de Santa Elena, una de las más convulsionadas por la crisis de violencia criminal que ha llevado a Ecuador a situarse en los últimos años a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.

Las víctimas fueron identificadas por la compañía petrolera como el superintendente de la refinería y el gerente de operaciones de la misma instalación.

El jefe de la Policía Nacional de Ecuador para Santa Elena, Jorge Hadathy, explicó en declaraciones a medios locales que el atentado iba presuntamente dirigido al superintendente de la refinería, y que en la escena del crimen hallaron entre 35 y 40 casquillos de balas percutidas.

Hadathy detalló que las víctimas habían salido de las instalaciones en un automóvil por un tiempo de entre 5 y 10 minutos, y que al retornar se produjo el atentado desde otro vehículo, sin que el personal de seguridad de la refinería pudiese auxiliarles ya que, según el jefe policial, no contaban con armas de fuego.

El vehículo usado por los atacantes fue hallado abandonado y en llamas en un camino se un sector agreste de Santa Elena, camino a la turística localidad de Montañita.