El domingo pasado, varias personas aseguraron haber avistado un león en el barrio de Uskumruköy, una zona boscosa en la periferia norte de Estambul, y las autoridades desplegaron un gran dispositivo para dar con el animal.

Se daba por hecho que el felino habría escapado de algún chalé en la zona, donde habría vivido como mascota, una práctica ilegal en Turquía.

Tarde anoche, el gobernador de Estambul, Davut Gül, informó en la red X de que no se habían detectado indicios de la presencia de un león en los terrenos cercados, tras una intensa búsqueda con cámaras térmicas, drones aéreos, fototrampas y cebos.

En la mañana de hoy, las autoridades volvieron a abrir al público el bosque de Belgrado, un área de unos 50 kilómetros cuadrados en el norte de Estambul, popular destino de excursiones, que fue acordonado ayer por precaución.

Gül afirmó que un estudio detallado ha demostrado que "el animal en las imágenes no es un león ni otra especie de felino grande", pero sin aclarar más.

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Varios medios turcos habían difundido un vídeo, grabado aparentemente por una cámara nocturna, en la que se aprecia con claridad un felino, pero no se ha confirmado la autenticidad de la imagen.

En la tarde de hoy se difundió otro vídeo, tomado supuestamente con una cámara de seguridad de un chalé de la zona, con fecha del 22 de noviembre, en el que se aprecia un animal entre la vegetación, si bien no con suficiente nitidez como para determinar la especie.

Algunos diarios recuerdan que en 2023, se desplegó un dispositivo para buscar a un elefante en el este de Anatolia, tras difundirse una fotografía del animal que luego resultó ser un fotomontaje.