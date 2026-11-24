La fiesta, que se celebrará en Brasilia el 5 de enero próximo, también contará con Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, así como con otros cantantes internacionales y brasileños.

Según 'O Globo', la organización del concierto, liderada por la primera dama, Rosângela 'Janja' Lula da Silva, también negocia con otros artistas como Manu Chao y Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine y Audioslave, entre otras.

Ni el Gobierno brasileño ni la asesoría de prensa de Janja ofrecieron detalles acerca de la organización de la fiesta, ni se pronunciaron sobre la información del diario acerca del intérprete puertorriqueño.

Durante la campaña electoral del pasado octubre, en la que Lula fue reelegido para un cuarto mandato, el líder progresista utilizó una versión de una canción de Bad Bunny para un video de propaganda.

El video adaptaba estrofas de 'LO QUE LE PASÓ A HAWAii' para advertir de las intervenciones militares de Estados Unidos en otros países y para criticar al candidato opositor Flávio Bolsonaro por su cercanía con el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

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Bad Bunny, pese a ser una estrella global, entró al mercado brasileño hace poco, con sus primeros conciertos en el país en febrero de 2026.

Su fama aumentó de forma considerable en el país cuando encabezó el espectáculo del descanso del Super Bowl el pasado enero.