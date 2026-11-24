Bolivia arrastra desde hace unos años una crisis económica que se manifestó con más fuerza desde 2023 por la falta de dólares, el desabastecimiento de combustibles y el descenso de las reservas internacionales netas (RIN).

Las reservas bajaron a 3.148 millones de dólares a inicios de 2023, frente al récord histórico de 15.122 millones registrado en 2014.

En su informe de gestión, el presidente del BCB, David Espinoza, dijo que "es importante" conocer que las reservas en divisas subieron de los 60 millones de dólares registrados en noviembre de 2025 a 855 millones de dólares a octubre de este año, es decir "10 veces más de lo que se heredó" de la gestión anterior.

"Queremos para el próximo año duplicar y triplicar estas reservas en divisas para que eso le dé absoluta tranquilidad al sistema financiero", sostuvo Espinoza.

Señaló que el "compromiso" del ente emisor es incrementar las reservas y que la proyección exacta se la dará a conocer en el programa monetario anual.

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Según datos oficiales del BCB, hasta octubre de este año las RIN alcanzaron en total 3.965 millones de dólares, de los que 3.045 millones son las reservas en oro y 855 millones en divisas.

El país no ha superado del todo la falta de dólares, si bien en los últimos meses el Gobierno boliviano tomó medidas como la vigencia de un tipo de cambio flexible que reemplazó al esquema fijo que rigió durante 15 años y también inició la devolución de ahorros en divisas luego de dos años de restricciones de los retiros y transacciones en esa moneda.

Por otra parte, Espinoza destacó que la inflación acumulada entre enero y octubre llegó a 7,1 % e indicó que la meta es cerrar el año con un índice de precios al consumidor (IPC) de 9,2 %, para "alcanzar la cifra de un dígito" después de que en 2025 el indicador fue de 20,4 %.

Asimismo, anunció que entre las metas del próximo año también está consolidar el régimen de tipo de cambio flexible, vigente desde junio de 2026, profundizar las operaciones entre privados e implementar instrumentos de cobertura que permitan fijar de forma anticipada el precio de las futuras transacciones.

En octubre, el Gobierno de Rodrigo Paz presentó el Presupuesto General de Estado para 2027, que proyecta una contracción económica de -1,5 %, una inflación de 10,7 % y un déficit fiscal de 6,7 % con el objetivo de "promover la estabilidad económica del país".