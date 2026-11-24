Así lo adelantó este martes el nuevo director general de BBVA México, Jose Luis Elechiguerra, quien destacó que la institución financiera busca consolidar su liderazgo en el mercado mexicano mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y la personalización de sus servicios financieros.

“En BBVA, así como lideramos la digitalización, queremos liderar esta era de la inteligencia artificial generativa y agéntica, y para ello, estamos comprometidos a seguir invirtiendo”, afirmó durante un encuentro con medios.

La inversión forma parte del plan histórico de más de 100.000 millones de pesos (5.263,2 millones de dólares) que el presidente global de BBVA, Carlos Torres Vila, anunció el 27 de mayo de 2025 para México, con un horizonte hasta 2030, en coincidencia con el Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

El compromiso, anunciado durante la Reunión Nacional de Consejeros Regionales del banco, contempla fortalecer su infraestructura física y tecnológica, la ciberseguridad y el desarrollo de inteligencia artificial, así como consolidar su liderazgo en la banca de empresas, impulsar la inclusión financiera y mejorar la atención a sus clientes.

En mayo de 2026, Torres Vila ratificó este compromiso de inversión, al considerar favorables las perspectivas económicas de México a medio plazo, impulsadas por iniciativas gubernamentales como el Plan México.

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El directivo detalló que actualmente el banco concentra el 26 % del mercado crediticio mexicano y poco más del 24 % de la captación, además de financiar a 144.000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Estas últimas, precisó, representan el 53 % de las pequeñas y medianas empresas con acceso al crédito en México.

Asimismo, indicó que la institución gestiona las nóminas de más del 40 % de los trabajadores formales del país y atiende a poco más del 40 % de las personas con acceso al crédito formal.

Como parte de su estrategia tecnológica, BBVA aspira a dotar a cada cliente de un banquero digital capaz de ofrecer asesoramiento financiero personalizado mediante inteligencia artificial.

La institución ya incorpora estas herramientas en su aplicación móvil, a través de su asistente virtual Blue, cuya funcionalidad prevé ampliar durante el primer semestre de 2027.

También ha desarrollado un agente de inteligencia artificial que reduce un 30 % el tiempo que requieren sus analistas de riesgos para evaluar financieramente a las empresas que solicitan crédito.

Además, mediante alianzas estratégicas con OpenAI y Google, el banco ha extendido el acceso a herramientas de inteligencia artificial generativa entre todos sus empleados.

Por su parte, Eduardo Osuna, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero BBVA destacó que México atraviesa una coyuntura favorable ante la recuperación de la inversión pública y privada, al tiempo que resaltó la capacidad del sistema bancario mexicano para financiar un mayor crecimiento económico.