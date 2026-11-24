Según el informe anual publicado este martes de la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Antipersona (ICBL, por sus siglas en inglés), Birmania registró un total de 1.891 víctimas, con 241 civiles muertos, después de que las Fuerzas Armadas de Naipyidó hayan "aumentado notablemente su uso tras el golpe de Estado de febrero de 2021".

Hace cinco años, la cúpula militar birmana, liderada por el general Min Aung Hlaing, encabezó una asonada que truncó una década de transición democrática, avivó el conflicto interno enquistado desde hace décadas y sumió al país en la actual espiral de pobreza y ostracismo internacional.

Desde entonces, el Ejército, que no domina la totalidad del país, ha "colocado de forma generalizada" nuevas minas antipersona, especialmente en las regiones en conflicto que escapan a su control, sostiene la ICBL, laureada con el Nobel de la Paz de 1997.

Aunque muchas zonas de Birmania ya arrastraban desde hace años una grave presencia de minas, el estudio subraya que la mayoría de las víctimas recientes responden a artefactos sembrados tras la asonada, con el 64 % de los municipios del país potencialmente afectados.

El peligro acecha en las tareas más básicas, alerta la ICBL, que detalla que la mayoría de las víctimas son civiles sorprendidos por las detonaciones en su vida cotidiana, mientras cultivan sus tierras o cruzan rutas transitadas.

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En este escenario, los datos de UNICEF inciden en la vulnerabilidad de los más pequeños, a menudo afectados en caminos escolares o al confundir los artefactos con juguetes. Solo en el primer trimestre de 2026, la agencia contabilizó en Birmania la muerte de 74 niños, el 29 % de todas las víctimas registradas en ese periodo.

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) ha documentado, además, cómo las tropas de Naipyidó siembran minas dentro de viviendas y aldeas, convirtiendo en una trampa mortal infraestructuras civiles como escuelas, centros de salud o monasterios.

El Ejército ha complementado esta táctica, destinada tanto a frenar a la resistencia como a castigar a la población, con el reclutamiento forzoso de civiles, incluidos menores, para caminar delante de los soldados como "desminadores humanos", según las investigaciones de HRW, que también documentan las graves amputaciones que sufren los supervivientes.

La expansión de la guerra, sin embargo, ha generalizado el uso de estos artefactos en todos los frentes. La ICBL ha documentado el uso de minas antipersona por parte de grupos rebeldes, compuestos tanto por minorías étnicas como por las milicias prodemocráticas que tomaron las armas tras el golpe de Estado.

Con uno de los conflictos más fragmentados del mundo, Birmania cuenta con tal cantidad de grupos armados que "a menudo es difícil atribuir la responsabilidad del uso de minas a un actor específico", indica el informe.

A esta proliferación se suma que el Ejecutivo militar del país, que no ha firmado la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona, fabrica y siembra directamente los explosivos.

A través de la empresa estatal Myanmar Defence Products Industries (KaPaSa), controlada por el Ejército, Naipyidó produce al menos cinco modelos distintos de minas antipersona, un arsenal nacional que sigue apareciendo sobre el terreno, como muestran las incautaciones realizadas en el frente.

Según el estudio de la ICBL, estos artefactos también cercan las fronteras con Tailandia y Bangladés, dejando víctimas civiles entre quienes intentan escapar de la guerra, incluidos miembros de la perseguida minoría musulmana rohinyá, una población de la que más de un millón vive refugiada en el extranjero tras la operación militar de 2017.

Precisamente a raíz de aquella ofensiva, ejecutada bajo las órdenes de Min Aung Hlaing, entonces jefe del Ejército y hoy presidente militar, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) condenó la semana pasada a Birmania por genocidio.

Lejos de frenar su ofensiva militar, el Ejército ha intensificado en el último año sus ataques sobre las zonas que escapan a su control, matando e hiriendo a civiles y dañando infraestructura crítica, según denuncia Naciones Unidas.