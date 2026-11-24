La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) expresó en un comunicado de prensa "su pesar" por la muerte de Nawrot a sus 71 años, ocurrida este martes "en un hospicio de la ciudad de Świecie, Polonia", información que fue dada a conocer por el superior provincial en ese país de los Misioneros del Verbo Divino, la orden a la que perteneció el sacerdote.

"Los fieles en Bolivia elevan sus oraciones por el eterno descanso de este fiel servidor del Evangelio, agradeciendo a Dios por su fecundo ministerio que unió la fe, la ciencia y la belleza de la música sacra al servicio del pueblo boliviano, y extiende sus condolencias a la Congregación del Verbo Divino, a sus familiares y a toda la comunidad cultural del país", indicó.

Nawrot (Poznań, Polonia, 1955) ingresó a la Congregación del Verbo Divino en 1974 y se ordenó sacerdote en 1981, recordó la CEB.

El religioso inició su labor misionera en Paraguay y posteriormente obtuvo un doctorado en musicología en la Universidad Católica de Washington, tras lo cual llegó a Bolivia en 1991, "país al que consagró más de tres décadas de entrega pastoral, académica y cultural", resaltó la Iglesia.

La obra "más trascendental" de Nawrot fue "el rescate, estudio, transcripción y publicación de más de 12.000 folios y manuscritos musicales de los siglos XVI, XVII y XVIII, conservados durante generaciones por los pueblos indígenas de las antiguas reducciones jesuíticas de Chiquitos y Moxos" en el oriente de Bolivia, según la misma fuente.

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Los obispos también valoraron que gracias a su "incansable investigación" y su labor como director artístico del Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana 'Misiones de Chiquitos', este "valioso patrimonio sacro boliviano fue devuelto a la vida y proyectado hacia los principales escenarios del mundo".

Además, destacaron que Nawrot impulsó la creación de escuelas de música, coros y orquestas juveniles en las comunidades misionales, "asegurando que las nuevas generaciones mantuvieran viva su identidad cultural y espiritual".

El sacerdote también fue maestro de capilla de la Catedral Metropolitana de La Paz y docente de liturgia y musicología. En 2022, la Universidad Católica Boliviana (UCB) le otorgó el grado de doctor honoris causa por su aporte a la cultura y a la Iglesia bolivianas.

La Asociación Pro Arte y Cultura (APAC), organizadora del festival 'Misiones de Chiquitos', también lamentó el fallecimiento de Nawrot, cuya "incansable labor de investigación, rescate y difusión de la música misional barroca deja una huella imborrable" en esa institución, "en Chiquitos y en la historia cultural de Bolivia".

La Gobernación de Santa Cruz y la Alcaldía de la ciudad homónima se sumaron a las condolencias por la muerte del sacerdote.