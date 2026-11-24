"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas, con la excepción del Dow Jones que mostró un avance de 0,86 %. Las pérdidas se observaron principalmente en el sector tecnológico que continúa a la baja ante temores de una sobrevaloración en inversiones de inteligencia artificial", dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida del 0,08 % para apuntarse caídas en siete de las últimas ocho sesiones".

Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Grupo México (-5,47 %), Industrias Peñoles (-3,75 %), Walmex (-1,92 %), Chedraui (-1,59 %) y Alsea (-0,87 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que tras el retroceso de este martes, el mercado mexicano se mantuvo en terreno negativo en lo que va de noviembre con un -0,58 % y registra un avance del 7,88 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 1,3 % frente al dólar al pasar de 19,17 a 19,42 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

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El volumen negociado en el mercado alcanzó los 195,5 millones de títulos por un importe de 19.433 millones de pesos (unos 1.000 millones de dólares).

De las 736 firmas que cotizaron en la jornada, 463 terminaron con sus precios al alza, 256 tuvieron pérdidas y 17 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el 7,36 %; del club de fútbol América (AGUILAS CPO), con el 4,12 %, y del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP B), con el 4,01 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la transportadora marítima Grupo TMM (TMM A), con el -11,69 %; de la minera Grupo México (GMEXICO B), con el -5,47 %, de la productora de vidrio y plástico Vitro (VITRO A), con el -4,12 %.