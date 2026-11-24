La cifra de exportaciones en lo que va del año se acerca ya a los 3.380 millones de dólares vendidos por el sector en el extranjero el año pasado, valor que supuso un aumento del 90 % con respecto a datos de 2024, según cifras presentadas por el ministro en una feria de defensa en Brasilia recogidas en un comunicado oficial.

Las exportaciones de material bélico se han disparado en los últimos cinco años, llegando a multiplicarse por cinco con respecto a las cifras de 2022.

"Este rendimiento es fruto de la credibilidad internacional de Brasil como socio fiable y de la excelencia de las soluciones probadas y aprobadas por nuestras Fuerzas Armadas", afirmó Mucio.

El ministro no citó a ninguna empresa en concreto, aunque la principal responsable de las exportaciones brasileñas en el sector de defensa es la fabricante de aviones Embraer.

Embraer fabrica el carguero militar KC-390 Millennium y el avión ligero A-29 Super Tucano, que han sido vendidos a las Fuerzas Aéreas de países de todo el mundo.

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Mucio destacó que los productos de defensa brasileños llegan a 150 países a través de unas 240 empresas exportadoras, que además de aeronaves, fabrican productos como explosivos, armamento ligero, municiones y servicios de ingeniería.

Actualmente, hay 370 empresas brasileñas acreditadas como fabricantes en el sector de defensa, 228 de las cuales se incorporaron a partir de 2023, según la nota.