En un comunicado conjunto emitido en víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ejecutivo comunitario subrayó que "toda mujer y niña tiene derecho a vivir libre de miedo, violencia, abusos y daños", y afirmó que la jornada es un recordatorio clave para "unirse contra la violencia de género y lograr una verdadera igualdad".

Bruselas señaló que, pese a la lucha histórica de generaciones anteriores, la violencia sexual y de género continúa amenazando a mujeres y niñas "en todos los aspectos de la vida".

La Comisión Europea y la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, alertaron de que esta violencia "no se detiene en el mundo físico, sino que también infecta el virtual", y llamaron a "terminar" con las "amenazas crecientes de acoso y abuso en línea" y con el efecto que puede ejercer la tecnología para "amplificar la misoginia y normalizar la violencia".

La declaración también puso el foco en las mujeres y niñas en situación de mayor vulnerabilidad. Según indicaron, en contextos de conflicto, desplazamiento y crisis humanitarias el riesgo de sufrir violencia se multiplica, al tiempo que se reduce el acceso a la protección y a la justicia, unas desigualdades que se ven agravadas por la discriminación.

Para transformar el compromiso en realidad, Bruselas recalcó que se requiere "acción a todos los niveles" y aseguró que seguirá colaborando con socios globales, nacionales y locales para impulsar la igualdad y poner fin a la violencia sexual y de género.