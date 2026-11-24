"Nuestras finanzas públicas no avanzan en la dirección correcta. Hemos llegado a un punto crítico, los Estados miembros deben perseguir políticas fiscales prudentes", aseguró el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, en una rueda de prensa junto con la vicepresidenta y responsable de Empleo de la CE, Roxana Minzatu.

El político letón subrayó que hay tres "tendencias" que hacen que la contención del gasto público sea "urgente": el aumento del déficit, el incremento de la deuda y el hecho de que "cada vez es más caro pagar" la segunda.

"Europa no es inmune al repunte de los rendimientos globales y las mayores primas de riesgo de los bonos soberanos. Los mayores costes de financiación, combinados con grandes necesidades de financiación (...) están empujando el coste del servicio de la deuda en nuestros Estados miembros", resumió Dombrovskis.

Además, el comisario recordó que, según las últimas previsiones de Bruselas presentadas la semana pasada, el déficit medio de la UE escalará desde el 3,1 % del PIB en 2025 hasta el 3,8 % en 2028, así como que doce socios del club tendrán un desfase negativo entre ingresos y gastos superior al límite del 3 % que contemplan las reglas presupuestarias.

Con respecto a la deuda, Dombrovskis señaló que crecerá desde el 82,6 % hasta el 85,6 % del PIB en el mismo periodo, con "más de la mitad de los Estados miembros" con una deuda mayor que el 60 % de su PIB y cuatro de ellos que superarán incluso el 100 %.

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El titular de Economía de la Comisión Europea realizó estos comentarios en la rueda de prensa en la que ha presentado los informes del llamado Paquete de Otoño del Semestre Europeo, en el que Bruselas analiza los proyectos presupuestarios enviados por los países y evalúa el comportamiento de sus finanzas públicas.

En el caso de España, destacó de que el país está en riesgo de incumplir la senda de gasto neto pactada para 2026 -con un desvío del 0,9 % que supera en tres décimas el margen permitido- y por tanto advirtió de que podría iniciar el proceso para abrir un expediente por este motivo si los datos definitivos confirman el incumplimiento.

Por otro lado, la Comisión considera que los proyectos presupuestarios de Francia, Italia Austria, Bélgica, Finlandia, Polonia, Rumanía y Eslovaquia cumplen con la senda de gasto pactada, mientras que Dinamarca, Letonia y Suecia también respetarán sus trayectorias pese a no haber enviado un borrador de sus cuentas para 2027.

Alemania, Finlandia y Chequia (este último sin proyecto presupuestario) están en "riesgo de incumplimiento" y Bruselas sube al escalón de "riesgo material de incumplimiento" en el caso de España, Países Bajos, Croacia, Lituania, Luxemburgo, Malta y Eslovenia.

A su vez, Bruselas ha decidido mantener abiertos los expedientes por déficit excesivo de Francia, Austria, Bélgica, Finlandia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia e Italia, aunque abre la puerta a cerrar el procedimiento a esta última si en primavera se confirma que reducirá su déficit por debajo del 3 % y lo mantendrá inferior a ese umbral en 2027 y 2028.

Por contra, apunta a Bulgaria y Hungría por no haber adoptado medidas "efectivas" para corregir sus déficit excesivos. En el caso de Bulgaria, que a diferencia de Hungría es parte de la eurozona, podría derivar en una multa de hasta el 0,02 % de su PIB.