En una intervención durante una sesión plenaria del Parlamento Europeo -celebrada en la sede de Estrasburgo (Francia)- Mînzatu manifestó la intención de la Comisión de ayudar a los jóvenes ante el "desafío" de la inteligencia artificial en el mercado laboral.

Asimismo, puso de relieve su "responsabilidad" a la hora de ofrecer "un futuro mejor" a los jóvenes.

Mînzatu tomó la palabra durante el debate sobre el encarecimiento de la vida y la inflación, en el que, en esta línea, insistió en mejorar los ingresos de los europeos, más allá de trabajar para reducir sus gastos.

Precisamente, puso sobre la mesa la importancia de garantizar unas condiciones laborales "justas".

"Uno de cada doce trabajadores europeos se considera pobre", afirmó, a la par que opinó que es una cifra "inaceptable" para la Unión Europea.

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En este sentido, reclamó "volver" a los instrumentos de la Directiva sobre el Salario Mínimo: "Ha demostrado que aumenta los salarios mínimos y el poder adquisitivo de los ciudadanos en un momento en el que la inflación sigue creciendo", aseguró Mînzatu.

Esta normativa, adoptada en 2022, establece medidas para asegurar que los países con salario mínimo fijado por ley lo fijan en niveles decentes y lo actualizan y que, en los Estados donde se determina vía negociación colectiva, esta cubre a la mayor parte de los trabajadores.

Por otro lado, dijo que Bruselas quiere actualizar la legislación de acuerdo con el ritmo económico actual.

Mînzatu reclamó actuar conjuntamente desde las instituciones -europeas, estatales, regionales y locales- para que las medidas que se impulsan se transformen en resultados "tangibles" para la ciudadanía.