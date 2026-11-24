"Hay un alto en fuego desde octubre, pero no es realmente un alto el fuego. Desde que se declaró, más de 1.600 palestinos han muerto en Gaza. No podemos usar la palabra 'recuperación'. Cuando la usamos, creamos la impresión de que la crisis se ha acabado, pero las condiciones siguen siendo devastadoras, peligrosas e indignas", dijo ante el Parlamento Europeo.

En el mismo periodo de alto el fuego acordado en octubre de 2025 entre Israel y Hamás, el Ejército israelí informó de la muerte de siete soldados y un trabajador civil.

La comisaria europea dijo ante los eurodiputados que el desplazamiento de la población "persiste a una escala masiva" y que, aunque haya remitido la hambruna declarada en 2025, "las condiciones siguen siendo muy precarias e inestables", con una "dependencia total de la ayuda y el apoyo humanitarios".

"Permítanme dejarlo claro: al mundo no le faltan fondos ni suministros humanitarios. Lo que le falta a Gaza es acceso a ellos. La llegada del invierno hace que ese acceso sea especialmente urgente. Más de 150 tiendas de campaña están a la espera fuera de Gaza", incidió Lahbib.

"Se dispone de refugios, se han movilizado los recursos y las organizaciones humanitarias están preparadas para distribuirlos, pero las familias que necesitan protección desesperadamente no pueden acceder a ella. No se trata de una cuestión de capacidad humanitaria, sino claramente de una decisión política", añadió.

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Lahbib insistió en que "no puede haber un refuerzo humanitario significativo sin un cambio en la política del Gobierno israelí" y recordó al Ejecutivo de este país que se trata de "una obligación clara en virtud del Derecho internacional humanitario".

"Israel debe abrir todos los pasos fronterizos, eliminar las restricciones sobre los suministros esenciales —incluidos los artículos de doble uso—, permitir que las organizaciones humanitarias operen de forma segura y eficaz, proteger a la población civil y respetar el alto el fuego y el Derecho internacional humanitario", urgió la comisaria.