Cuatro de los criterios evaluados por Bruselas están en "situación crítica" -la pobreza y exclusión social de la población total y de los menores, el efecto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza y el abandono escolar temprano- y dos "a vigilar" -la desigualdad de ingresos y la renta bruta disponible de los hogares por habitante-.

Los problemas más graves, con datos de 2025, son el riesgo de pobreza y la exclusión social, que afectan al 25,7 % de la población, frente al 20,9 % de la media de la UE, y al 33,8 % de los menores, frente al 24,3 %.

Las transferencias sociales, sin contar las pensiones, reducen la pobreza un 23,2 % frente al 33,2 % europeo, y solo un 18,9% entre los menores frente al 40,1 % de media, algo que Bruselas atribuye en parte a lagunas de cobertura en el ingreso mínimo y en el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI).

El abandono escolar temprano bajó al 12,8 %, pero sigue lejos del 9,1% de la UE, y llega al 27,4 % entre los nacidos fuera de España y al 15,9 % entre los hombres, frente al 9,5 % de las mujeres.

La desigualdad de ingresos, con una ratio entre quintiles de 5,24 frente a 4,62 en la UE, y la renta bruta disponible por habitante quedan "a vigilar", con fuertes disparidades regionales y una elevada pobreza laboral.

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En el mercado laboral, la tasa de empleo subió un punto, hasta el 72,4 %, y pasó de "situación crítica" a "débil pero mejorando", aunque sigue lejos del 76,1 % de la media de la UE.

Bruselas advierte de que el empleo se ha concentrado en cierta medida en sectores de baja productividad y de que el paro general, del 10,5 % frente al 6,0 % europeo, y el de larga duración, del 3,4 % frente al 1,9 %, siguen siendo altos.

La brecha de empleo de las personas con discapacidad, en cambio, se redujo a 22,6 puntos y pasó de "a vigilar" a "mejor que la media".

Por todo ello, la Comisión someterá a España, junto a otros ocho Estados miembros, a un segundo nivel de análisis para evaluar esos riesgos, que publicará en primavera de 2027.

El paquete de otoño del Semestre Europeo es el conjunto de documentos que presenta la Comisión Europea dentro de ese ciclo de coordinación económica y presupuestaria de la UE.

Incluye, entre otros, las opiniones sobre los borradores presupuestarios de los países de la eurozona, el informe anual de empleo y la recomendación sobre la posición fiscal para la eurozona.