La petición, creada el pasado jueves, suma ya 83.982 firmas, con lo que ya se han superado muy ampliamente las 7.500 necesarias para que se debata en el pleno de la unicameral Asamblea de la República (Parlamento); algo que deberá ocurrir en un plazo máximo de 30 días desde su envío al presidente del Parlamento.

El Parlamento aprobó el pasado jueves 19, con el respaldo de los partidos de la coalición de Gobierno conservadora, una iniciativa del partido ultraderechista Chega que obliga a RTP a emitir corridas a partir de 2027, tras seis años de ausencia de los festejos taurinos en su programación.

La medida, presentada en el marco de los Presupuestos Generales del Estado, fue aprobada en comisión y ratificada en el pleno tras una segunda votación solicitada por el partido animalista PAN.

Los firmantes de la petición expresan su "profundo desacuerdo" con la imposición y sostienen que la televisión pública debe representar la diversidad de la sociedad portuguesa y atender a la creciente preocupación por el bienestar animal, por lo que piden a la Cámara que reevalúe y derogue esta iniciativa para garantizar la autonomía editorial de la cadena.

Y aclaran que no pretenden limitar la libertad de quienes disfrutan de las corridas, sino cuestionar que el Estado obligue a un operador público, financiado por los contribuyentes, a emitirlas.

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"Una tradición, por muy antigua que sea, no está por encima del debate democrático", señala el texto, que pide además una reflexión parlamentaria sobre el papel de la televisión pública en la protección animal.

Por su parte, el PAN anunció este martes un cambio en el sentido de su voto para los presupuesto de 2027 tras la aprobación de esta medida. En este sentido, el partido animalista votará en contra cuando inicialmente iba a abstenerse.

Las cifras de la Inspección General de Actividades Culturales apuntan a una tendencia a la baja en la celebración de corridas en Portugal, con 147 registradas en 2025, con una tendencia a la baja desde las 143 registradas en 2024, 166 en 2023 y 175 en 2022.