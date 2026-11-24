Según los recuentos recopilados por EFE de los servicios que los han asistido en tierra, el primer cayuco, como se conoce localmente al tipo de embarcaciones precarias en las que viajan, entró a las 2:45 GMT en el muelle de la localidad de La Restinga acompañado por la embarcación Salvamar Navia de Salvamento Marítimo con 217 ocupantes, a los que había localizado la Guardamar Calíope varias horas antes a 102 kilómetros al sur de Canarias.

El grupo incluía 13 mujeres y 18 menores, y eran ciudadanos de Gambia y Senegal, además de un refugiado de Yemen, que salieron de Gambia hace siete días.

A las 3:00 GMT, la Salvamar Acux escoló a La Restinga a un segundo cayuco con 190 ocupantes que llevaban siete días en el Atlántico, tras haber salido de Casamance (Senegal). Se trataba de ciudadanos de Gambia, Senegal y Guinea Bissau, entre los que había 20 mujeres y ocho menores.

El tercer cayuco fue socorrido por la Salvamar Diphda a las 4:29 GMT, tras una travesía de siete días desde Gambia. A bordo viajaban 217 personas, entre ellas 21 mujeres y doce menores, procedentes de Gambia, Senegal y Guinea Bissau.

Sobre las 5:50 GMT, la Salvamar Navia acompañaba a La Restinga a una cuarta embarcación con 171 ocupantes, entre ellos 23 mujeres y 18 menores. Eran ciudadanos de Senegal y Guinea Bissau que habían partido hacia Canarias desde Dakar hace seis días.

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Finalmente, a las 8:45 GMT entraba en el muelle, de nuevo con la Salvamar Navia, un quinto cayuco con 93 inmigrantes, todos senegaleses, entre ellos cinco mujeres y seis menores. Según su testimonio, había salido de Guéréo (Senegal) hace seis días.

De todos ellos, solo una mujer necesitó ingreso hospitalario, una ocupante del cayuco procedente de Dakar que presentaba un cuadro de hipotermia severa.

La llegada de estas personas se produce tras el arribo el lunes de otras 815 personas, entre ellas también 48 menores, que fueron asistidos en la misma isla de El Hierro y en la de Tenerife.