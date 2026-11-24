Roth, que adquirió la nacionalidad cuando su familia se exilió a España con motivo de la dictadura en Argentina (1976-1983), ejerció su derecho al voto como una española más: esperó su turno, pasó los controles de seguridad y se dirigió hasta las urnas en el interior del Consulado, donde hay varios puntos de información para agilizar las votaciones.

La protagonista de varias películas de Pedro Almodóvar y Alfonso Aristarain, como 'Todo sobre mi madre' y 'Laberinto de pasiones', del primero, y 'Un lugar en el mundo' o 'Martín (Hache)', del segundo, confesó que la primera vez que votó en su vida "fue en España" y lo hizo por Felipe González, en 1982.

"Salimos de aquí en 1976 (...) y apenas llegamos (a España) nos hicimos el pasaporte porque no sabíamos cuándo iríamos a volver", explicó a EFE, al detallar que dejó Argentina con apenas 20 años para ser acogida en el país que contribuyó a que se convirtiera en una actriz de reconocimiento internacional.

"Mi padre tenía como socio a Jacobo Timerman en un periódico que se llamaba La Opinión, donde había una redacción increíble, desde Juan Gelman hasta Horacio Verbitsky y Rodolfo Walsh. Era una dirección, una redacción muy fuerte, muy potente, era un diario que estaba en contra del golpe. A Timerman lo secuestraron y estuvo mucho tiempo desaparecido", detalló sobre la historia de su familia.

"Antes de que pasara eso, ya decidió mi padre que no era momento de quedarse, con la ilusión de volver en un año", relató sobre su llegada a una España que florecía con la transición y en plena 'movida madrileña'.

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"Mi padre decía que nos íbamos a ir por un año sabático", agregó.

Con la llegada de la democracia a Argentina, en 1983, su hermano, el músico Ariel Rot (Tequila y Los Rodríguez), volvió a Buenos Aires por un tiempo, pero decidió regresar a Madrid e instalarse allí, donde vive con su esposa, española, y sus hijos.

Cecilia Roth compaginó durante décadas su vida entre los dos países: "Yo voy y vengo".

"En general, voto siempre y éstas son unas elecciones muy complicadas. Creo que un voto es un voto y, sin duda, es un momento en el que hay que tomar una postura muy clara, y la tomo", argumentó sobre ese derecho a votar en España que ha ejercido siempre tras recordar el exilio que vivió su familia a causa de la dictadura.

Al preguntarle cuánto de española se siente, responde: "Muchísimo. Cuando estoy aquí, soy muy argentina; cuando estoy en España, soy muy española".

Cecilia Roth es una de las más de 520.000 personas habilitadas para votar en Argentina, el país donde reside el mayor número de españoles en el exterior.