El jefe de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra, contralmirante Jorge Vizcarra, declaró a la emisora RPP que el fenómeno empezó con oleajes provenientes del norte y se han dirigido progresivamente hacia el oeste y el sur, lo que ha dejado también daños en tramos del malecón de la vía Costa Verde, en Lima.

Vizcarra explicó que actualmente "estamos de moderada intensidad; quiere decir de que la ola va a tener el doble de su altura normal. Si en algunas playas hay 50 centímetros, llegará a un metro; eso depende de cada playa porque cada playa tiene una configuración diferente".

Además, señaló que el impacto en la franja costera está potenciado por el incremento del nivel medio del mar, de más de 60 y 70 centímetros en el norte y de más de 50 centímetros en el sur.

El oficial de la Marina remarcó que la temperatura superficial del mar presenta una anomalía de 6,22 grados centígrados por encima de los valores normales, a raíz del fenómeno climático El Niño que ha traído temperaturas ambientales por encima de los 30 grados al finalizar la primavera en esta región sudamericana.

Vizcarra afirmó que este registro supera todos los eventos históricos documentados por la Marina de Guerra desde 1978, lo que explica que zonas tradicionalmente frías, como el litoral del Callao, vecino a Lima, presenten corrientes calientes.

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En el distrito de Zorritos, en la región Tumbes, cerca a la frontera con Ecuador, los oleajes anómalos han provocado daños en 30 construcciones, así como en la zona de Los Pinos, conocida por sus condominios de playa, según reportó la agencia estatal Andina.

De igual forma, en Lima y Callao, las autoridades municipales han cerrado los accesos a las vías paralelas a la costa y las playas públicas debido al oleaje anómalo.

El Niño es un fenómeno sin una periodicidad fija que se caracteriza por el calentamiento anómalo del Pacífico tropical, lo que genera lluvias torrenciales en las costas de Ecuador y el norte de Perú, que se ven afectadas por el desborde de ríos e inundaciones.

El actual episodio de El Niño está catalogado de extraordinario debido a que la temperatura del Pacífico Este Tropical está unos 5 grados centígrados por encima del promedio histórico para esta época del año, por lo que las autoridades pronostican un evento superior en intensidad a los episodios más devastadores como los de 1982-1983, 1997-1998 y 2016-2017.