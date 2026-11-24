En un vídeo difundido este martes, el teniente coronel Al Tayeb Mohamed Yabara, quien también se identificó como oficial de inteligencia de la fuerza de protección especial de Hemedti, anunció su decisión de abandonar las filas de los paramilitares y manifestó su disposición a combatir junto al Ejército de Sudán.

Durante su intervención Yabara acusó al líder paramilitar de utilizar a los jóvenes combatientes para servir a sus propios intereses y ambiciones y de impulsar lo que describió como "agendas extranjeras" destinadas a fragmentar y dividir el país.

"Hemedti ya no tiene otra causa que servir a los intereses de su familia", afirmó el militar, quien cuestionó los objetivos de la dirección de las FAR y responsabilizó a su comandante de enviar a numerosos combatientes a la muerte.

El comandante desertor hizo un llamamiento a los integrantes de las FAR para que abandonen las filas paramilitares, se acojan a la amnistía ofrecida por el jefe del Ejército y presidente del Consejo de Soberanía, Abdelfatah al Burhan, y regresen a lo que definió como "la causa de la nación".

La deserción de Yabara se suma a una serie de abandonos registrados en las filas de las FAR durante las últimas semanas, en un contexto de avances del Ejército sudanés en el centro y el sur del país y de crecientes críticas internas contra el liderazgo y la estrategia militar de los paramilitares, así como sobre supuestas purgas internas, discriminación étnica y falta de estrategia militar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La guerra entre el Ejército sudanés y las FAR estalló el 15 de abril de 2023 y ha causado decenas de miles de muertos y el desplazamiento de alrededor de 14 millones de personas, convirtiendo a Sudán en escenario de una de las mayores crisis humanitarias del mundo.