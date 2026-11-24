El sospechoso ha sido acusado por la Fiscalía General del Estado de haberse reunido poco antes de los hechos con su compatriota y, en el curso de ese encuentro, haberle "reforzado" en su decisión de cometer el ataque "al menos con palabras de apoyo", según demuestran supuestamente imágenes de videovigilancia.

Los dos se encontraron en la estación de tren berlinesa de Ostkreuz, donde el agresor, que recurrió en marzo ante el Tribunal Supremo (TS) de Alemania la sentencia a 13 años de prisión por el apuñalamiento del bilbaíno Iker B., había viajado desde Leipzig (este), donde residía, con la intención de atentar.

Al brindarle un apoyo cuando menos psicológico, el presunto cómplice, identificado como Khalaf A., de 37 años, "actuó movido asimismo por una ideología extremista-yihadista", según el escrito de Fiscalía.

Formalmente ha sido acusado por ello de cooperación en tentativa de asesinato y de lesiones graves y, tras ser detenido el pasado 27 de mayo, permanece desde entonces en prisión preventiva.

Hasta ese momento no había trascendido la posibilidad de que el agresor, de 19 años y que atacó a Iker B. al tomarlo por judío o israelí, hubiese podido tener un cómplice.

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En declaraciones recogidas este martes por la cadena NTV, el abogado defensor afirmó que su cliente no se pronunciaría en la apertura del proceso y aseguró que no hay pruebas objetivas que demuestren que tuviese conocimiento de los planes de su compatriota.

Las imágenes de videovigilancia de la estación de tren sólo reflejan un encuentro fortuito en el que los dos hombres, que según él no se conocían de antes, entablaron conversación mientras esperaban el autobús por el hecho de ser de la misma nacionalidad, aseveró. Pidió por ello la absolución de su cliente.

Al tratarse de un nuevo proceso, Iker B. tendrá que volver a Berlín a declarar como testigo antes de que termine el juicio, en el que se podría dictar sentencia a finales de febrero.

Su abogado Sebastian Sevenich declaró a EFE que para el bilbaíno esto supone una gran carga, ya que casi dos años después sigue sufriendo aún las consecuencias del ataque, que le provocó un trastorno de estrés postraumático.

"Tiene que evitar las aglomeraciones de gente y en las cafeterías o los restaurantes se tiene que sentar de espaldas contra la pared porque no soporta que nadie se le acerque por la espalda", explicó.

Además, le ha quedado una cicatriz de 13 centímetros en la garganta "que cada día le recuerda en el espejo" lo que le ocurrió, dijo Sevenich, y todavía no ha podido volver al trabajo.

El letrado también criticó las dificultades burocráticas a las que se enfrenta B. para obtener en España reconocimiento legal como víctima del terrorismo por un acto ocurrido en Alemania.

Wassim Al Mussleh, el sirio condenado por atacarle en el Monumento a los Judíos de Europa Asesinados de Berlín, había llegado a Alemania en 2023 como menor no acompañado y posteriormente se radicalizó a través de internet.

El 21 de febrero de 2025 asaltó por detrás a Iker B. y le asestó una cuchillada en la garganta al grito de "Alahu Akbar" (Dios es el más grande).

En marzo fue condenado a 13 años de prisión por tentativa de asesinato, lesiones graves y tentativa de pertenencia a la organización yihadista Estado Islámico (EI), pero ha recurrido la sentencia.

La víctima, que a la sazón tenía 30 años, sobrevivió "de milagro" las graves heridas sufridas, según dijo la propia jueza que condenó al agresor, Doris Husch, al anunciar la sentencia.