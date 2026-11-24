La directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior de la Cancillería de la isla, Ana Teresita González Fraga, instó a más de 100 cubanos de esa comunidad a que "aporten aquello que mejor saben hacer" durante un Foro de Negocios, enmarcado en la 42 Feria Internacional de La Habana (Fihav) 2026, inaugurada en esta fecha.

La diplomática convocó a los participantes en ese encuentro -presentes y de forma virtual- a marcharse de la Feria "con la decisión de actuar" y remarcó que "las puertas de las instituciones cubanas están abiertas", reportaron medios estatales.

"Ustedes forman parte de la esencia de Cuba y Cuba los necesita", manifestó González Fraga, y señaló que las reformas que se implementan en el país "no constituyen simples ajustes", sino "un cambio profundo en la estructura económico-social".

Además resaltó que la comunidad cubana fuera del país cuenta con profesionales, técnicos y empresarios, y consideró que "ese capital humano y esa experiencia son irremplazables".

En la apertura de Fihav 2026, que en esta ocasión se desarrolla de forma virtual, el ministro de Comercio Exterior cubano, Óscar Pérez-Oliva, declaró que las "puertas de Cuba están abiertas al mundo", para la inversión extranjera.

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Asimismo subrayó "la posibilidad de asociación de empresas extranjeras con el sector privado y cooperativo", así como las acciones que propician una participación más activa de los cubanos residentes en el exterior en el desarrollo económico, y social del país.

Los organizadores de Fihav han anunciado que compartirán información referida a las 176 reformas económicas aprobadas el pasado junio, en un foro de inversiones para presentar una actualización de la Cartera de Oportunidades de Negocios en la isla, que será su único evento presencial el próximo 26 de noviembre.

El paquete de 176 reformas económicas y sociales, que busca liberalizar y descentralizar la economía de la isla, incluye cambios también para promover las relaciones comerciales y la participación en inversiones locales de los cubanos emigrados.

Estas medidas van desde la entrada en el sector turístico de "nuevos actores" en "nuevas modalidades" al fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), pasando por cambios para ampliar el rol del sector privado.

También contemplan cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisión y dotar de una mayor "autonomía" a empresas estatales y municipios.

Las reformas planteadas llegan en un contexto en el que la economía cubana se ha contraído un 15 % entre 2020 y 2025 por la combinación de la pandemia, el endurecimiento de la sanciones estadounidenses y las erróneas políticas internas en materia monetaria y económica.

Pero también cuando la situación económica se ha agravado desde enero pasado, a partir de que EE.UU. ha aplicado una política de "máxima presión" sobre Cuba con un bloqueo petrolero y una serie de sanciones adicionales con el fin de lograr cambios políticos y económicos en la isla.