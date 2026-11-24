Durante su discurso de apertura de la 42 edición de Fihav -que se realiza este año de manera virtual-, Pérez-Oliva aseveró que, en el marco de las reformas, "en materia de inversión extranjera (...) se atienden preocupaciones de la comunidad empresarial en Cuba y se simplifican o eliminan trámites burocráticos”.

Además, "se reducen los tiempos de las instancias administrativas para propiciar un mejor ambiente de negocios", dijo el ministro en la intervención transmitida por los canales digitales del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (Mincex).

"Muestra de ello es la instrumentación de políticas novedosas para la inversión extranjera en la actividad inmobiliaria que incluye zonas patrimoniales y de conservación en el sector bancario financiero, en el comercio y en el turismo, que introducen mayor flexibilidad en las actividades y modelos de negocios", ejemplificó el ministro.

Subrayó también "la posibilidad de asociación de empresas extranjeras con el sector privado y cooperativo, así como las acciones que propician una participación más activa de los cubanos residentes en el exterior en el desarrollo económico, y social del país", medidas aprobadas desde octubre pasado como parte de las reformas.

"La inversión extranjera se reposiciona con esquemas más flexibles y apuesta por consolidar nuevas alianzas, incluyendo la esfera tecnológica y las energías renovables", dos sectores estos priorizados en Cuba por la actual situación energética derivada en prolongados apagones diarios, señaló Pérez-Oliva.

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Mención especial realizó Pérez-Oliva al "acceso de todos los actores económicos (privados y estatales) al comercio exterior en igualdad de condiciones" para generar "mayor dinamismo" en la economía de la isla, sumida desde hace seis años en una crisis económica y agravada este 2026 con la presión desde EE.UU.

Pérez-Oliva recalcó que el Ejecutivo de La Habana está inmerso "en los análisis para promulgar una nueva ley de inversión extranjera (...) con el objetivo de lograr un marco normativo más ágil, transparente y que ofrezca mayores garantías y seguridad jurídica a los inversionistas".

Fihav es la principal feria de comercio de Cuba y este año concibe tres días de interacción en su plataforma virtual con tan solo un evento presencial el 26 de noviembre, en el cual se realizará un foro de inversiones para presentar una actualización de la Cartera de Oportunidades de Negocios.

En esa jornada, se prevé la participación de empresarios nacionales y extranjeros, el cuerpo diplomático y "un encuentro con los empresarios cubanos residentes en el exterior", detalló Pérez-Oliva.

Cuba aprobó en junio el paquete de 176 reformas económicas y sociales que busca liberalizar y descentralizar su economía y que incluye cambios también para promover los lazos comerciales con los cerca de tres millones de cubanos que -se estima- residen fuera de la isla.