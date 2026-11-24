El museo, que deja atrás su antigua sede en el Barbican y se considera el mayor del mundo dedicado a una urbe, aspira no solo a mostrar los tesoros de la capital, desde la prehistoria hasta la actualidad, sino también a convertirse en una gran plaza pública, abierta de mañana a noche, donde conversar, comer o bailar.

Organizado en tres zonas -Tiempo Real, Nuestro Tiempo y Tiempo Pasado-, reúne piezas de una colección de siete millones de objetos que abarcan 450.000 años, desde un hacha prehistórica o un escudo romano hasta el vestido de luto de la reina Victoria, una obra de Banksy o un fragmento del 'fatberg' descubierto en 2017 en las alcantarillas del barrio de Whitechapel.

La entrada al museo se hace a través de una antigua calle ahora cubierta, en la que se proyectan mensajes sobre el Londres actual, antes de acceder a Nuestro Tiempo, el espacio que, según Finbarr Whooley, director de Contenidos, aspira a ser "el salón de casa de los londinenses".

Bajo la cúpula restaurada la sala diáfana invita a detenerse y disfrutar de distintas experiencias, rodeados de objetos que evocan la vida de la ciudad, desde el carruaje del alcalde de la City (distrito financiero) hasta un homenaje al Servicio Nacional de Salud (NHS) o los carteles de neón de antiguas tiendas, como la mítica Topshop.

"Para crear este espacio nos fijamos mucho en la tradición europea de la plaza pública: un lugar donde la comunidad puede reunirse, pasar el rato, encontrarse con amigos, hablar del mundo y, por supuesto, intentar arreglarlo", declaró Whooley a EFE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En Londres quedan muy pocos lugares de ese tipo, así que decidimos crear uno que funcione tanto para alumnos de colegios como para jóvenes 'ravers' o familias", añadió.

En las vitrinas pueden verse el tesoro de Cheapside -un conjunto de joyas de los siglos XVI y XVII descubierto en 1912-, recuerdos de los Juegos Olímpicos de 2012 y la guitarra que Paul Simonon, bajista de The Clash, destrozó en un concierto y que quedó inmortalizada en la portada del legendario álbum 'London Calling'.

Una ventana de seis metros permite además ver pasar los trenes de Thameslink junto al edificio, en una conexión con el subsuelo de la ciudad.

"Es una sensación muy especial: a nuestra izquierda están el antiguo sistema de alcantarillado y el río Fleet, y también tenemos el ferrocarril, que lleva transportando londinenses desde hace mucho tiempo y que sigue haciéndolo cada día", dijo a EFE Kate Sumnall, comisaria de la sección prehistórica.

Sumnall explicó que, para diseñar el London Museum, visitaron instituciones de todo el mundo y consultaron a los ciudadanos para dar forma a una propuesta capaz de conectar con las audiencias actuales y futuras.

El montaje combina exhibiciones cronológicas con un enfoque temático que "da libertad al visitante para seguir sus intereses y descubrir conexiones entre piezas de distintas épocas".

"No queremos ser un museo que dice a la gente lo que tiene que hacer, sino que esperamos despertar su curiosidad y que ellos diseñen su recorrido", señaló la experta.

Con una oferta tan variada, el London Museum apuesta por atraer a públicos de distintas edades e intereses, sin que "la creatividad en la forma de presentar la historia comprometa el rigor", según Whooley.

"Los museos tienen que adaptarse a los tiempos, aunque hay principios fundamentales que no cambian. Todo debe partir del conocimiento académico: cada objeto tiene una sólida justificación para estar en la colección", manifestó.

Aunque la manera de presentarlo puede ser ligera, incluso divertida, siempre hay un mensaje detrás. "Así es como los museos deben evolucionar para mantener a sus públicos y atraer a otros nuevos", remató.