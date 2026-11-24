En una publicación en X, Palacio, quien fue diputada por el opositor el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) explicó que el "nuevo nódulo se encuentra en la misma mama donde tenía un anterior, por el que fue intervenida hace unos meses atrás".

"A mí me ha autorizado la familia (de Ruth) para decirles que a Ruth le han encontrado un nuevo nódulo en su mama derecha, donde tenía el anterior. Esta situación la pone en un riesgo mayor y no tiene seguimiento (médico) de acuerdo a su condición", denunció la exdiputada y activista.

Palacios lamentó que López tenga programada una cita médica "hasta para abrir del otro año (2027) en el sistema público de salud", y manifestó que "el caso de Ruth es delicado por su condición".

La activista agregó que la abogada salvadoreño no tiene aún fecha para la segunda audiencia en el proceso penal en su contra.

López, quien trabajó como jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la ONG Cristosal, enfrentó en junio de 2025 la audiencia inicial del proceso y un juzgado dictaminó que permaneciera en prisión mientras se desarrolla la etapa de instrucción (investigación), con un período de seis meses que concluyó el 4 de diciembre de 2025, por lo que la Fiscalía General solicitó ampliar el plazo seis meses más.

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El proceso penal está bajo reserva total y la abogada se encuentra a la espera de la segunda audiencia, que tendría que haber sido programada para junio pasado, pero hasta ahora la Fiscalía no ha informado si ya se estableció una fecha para la misma.

López fue detenida el 18 de mayo de 2025 bajo el cargo de peculado (malversación), en relación con su labor como asesora en el Tribunal Supremo Electoral durante el gobierno del izquierdista Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), pero la Fiscalía General cambió el delito a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal.

La organización Amnistía Internacional denunció en septiembre pasado la falta de respuesta de instituciones de El Salvador a una solicitud para que una delegación visite a la abogada y defensora de derechos humanos, para conocer directamente sus condiciones de detención.

López "ha enfrentado un proceso plagado de irregularidades, incluso cuestionadas por relatorías especiales de Naciones Unidas". sostuvo AI en septiembre pasado.