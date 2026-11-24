La cinta, de los directores Élia Gasull Balada (España) y Matteo Norzi (Italia), fue elegida por el jurado de este reputado certamen como la mejor entre ocho candidatas tras estrenarse mundialmente en Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y triunfar en la Mostra Internacional de Cine de Sao Paulo.

La obra sigue a Flores, de 76 años y del pueblo Shipibo-Konibo, que se hizo conocida en el circuito del arte global a partir a los 70 con el diseño geométrico kené, y presenta su hogar, sus costumbres y su activismo contra la deforestación, el despojo ilegal de tierras y la negligencia estatal en el Amazonas.

"El jurado admiró la paciencia con la que la película introduce al espectador en su mundo. A través del arte de su protagonista, somos testigos de su capacidad para elevar el ánimo de su comunidad, así como de la fragilidad de sus circunstancias y de los desafíos a los que se enfrentan quienes la rodean", indicó DOC NYC.

"Una fotografía sensible y un montaje seguro profundizan nuestra conexión con la historia, mientras la película confía en que el público descubra sus significados y perspectivas", agrega un comunicado.

Uno de los directores, Matte Norzi, dijo a EFE antes de su proyección en la apertura del festival que buscaba "ofrecer ese retrato íntimo de esta persona increíble a un público más amplio" tras conocerla hace una década cuando trabajaba en otro proyecto en la selva.

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"Esta película está basada en contrastes y contradicciones. Hemos jugado con su figura y el tamaño de la deforestación. A lo largo de la película se transforma en una gigante con el coraje y la capacidad de levantarse y tomar una posición a pesar de la inevitabilidad de las fuerzas que destruyen su mundo", comentó.

El DOC NYC entregó también el premio al mejor documental estadounidense, a 'Mai American' de Kevin Truong, que aborda una historia de inmigración intergeneracional.