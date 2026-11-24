La detención de Euder L., en la que participaron fuerzas del orden de ambos países andinos, tuvo lugar en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, informó este martes la Policía Nacional de Ecuador.

La localización de alias Cáscara, quien registra una notificación azul de Interpol, fue posible mediante el intercambio de información entre las instituciones policiales de ambos países.

El sujeto registra la orden de captura emitida el 28 de marzo de 2025 por la Fiscalía 165 EDA de Puerto Asís, departamento de Putumayo, por los delitos de concierto para delinquir agravado y favorecimiento al contrabando de hidrocarburos o sus derivados, detalló la Policía en un comunicado.

De acuerdo con las investigaciones, el ciudadano presuntamente integraría el Grupo de Delincuencia Común Ethos, estructura que estaría vinculada con actividades de receptación y contrabando de hidrocarburos en el departamento de Putumayo y la zona fronteriza ecuatoriana, para su posterior comercialización ilegal.

El ciudadano fue puesto a órdenes de la autoridad competente para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

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Esta captura se suma a la de la semana pasada contra otro ciudadano colombiano, requerido por la justicia de su país, y presunto cabecilla del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) denominado Los Agredo, estructura con injerencia delictiva en la ciudad de Cali.

El sujeto, identificado como William Alexander A. A. y con notificación Azul emitida por las autoridades de su país, fue capturado el miércoles en el municipio de Machala, en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.