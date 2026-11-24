La Fiscalía General del Estado recordó este martes que la sospechosa tiene vigente una orden de prisión preventiva y una disposición de localización y captura.

El Ministerio Público indicó en agosto pasado que en el denominado caso La Reina se investiga un presunto entramado familiar por aparente lavado de activos y están bajo análisis más de 1,2 millones de dólares.

En la causa están "procesados los hermanos David y Farid D. B., así como el vínculo que habrían tenido con autoridades del Municipio de Guayaquil", indicó el ente investigador al señalar que las pesquisas se iniciaron tras un reporte de la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador (UAFE).

"A partir de ese período, la investigación identifica un presunto incremento en los movimientos financieros de los tres hermanos", indicó el Ministerio Público que agregó que Navila D.B. "habría recibido recursos de Aquiles A.H. a través de Ternape Petroleum S.A.",

Aquiles Alvarez, que llegó a la Alcaldía de Guayaquil en 2023 apoyado por el movimiento opositor correísta, está recluido en la cárcel del Encuentro, la de máxima seguridad del país en el marco de investigaciones por comercialización ilegal de combustibles.

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De acuerdo con las indagaciones, los hermanos David y Farid "habrían movilizado e inyectado recursos que Fiscalía investiga por presunto lavado de activos", pero su defensa señaló que son producto de la venta de una propiedad.

La indagación analizó también elementos relacionados con los presuntos delitos de defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito, indicó la Fiscalía, que, además, precisó que entre 2020 y marzo de 2026 se identificó el ingreso de 1.293.016,29 dólares al sistema financiero nacional.

"Además, se identificaron 683.894,42 dólares en movimientos entre cuentas", sostuvo la entidad al indicar que analiza el origen y la circulación de estos recursos.

El Ministerio Público recordó que el pasado 5 de agosto ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos, además de allanamientos, incautaciones y retenciones de vehículos.

Navila D.B. no fue localizada. El juez dictó prisión preventiva para los hermanos David y Farid y la retención de las cuentas de ambos con 94.598 dólares y 21.176 dólares, respectivamente, informó a finales de agosto la Fiscalía.