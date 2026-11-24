El Ejecutivo ultraderechista del presidente Abelardo de la Espriella, que recién pasó la marca de los 100 días y no ha organizado ningún acto de conmemoración por este hito político, cargó la víspera de forma contundente contra el acuerdo, tachándolo de "bodrio" y "falsa paz".

"A propósito de los diez años del bodrio que significó el Acuerdo de La Habana con los narcoterroristas de las FARC, conviene recordarles a los colombianos cuánto nos ha costado la falsa paz", manifestó en De la Espriella en X.

El presidente se puso así al frente de las críticas contra el acuerdo, reavivando las tensiones que desde el primer momento ha generado este pacto en Colombia.

De hecho, el texto definitivo fue suscrito el 24 de noviembre de 2016, después de que el primero fuera rechazado en un plebiscito apenas dos meses antes y el Gobierno negociara con los promotores del "no" e incorporase ciertas modificaciones.

De la Espriella, que se ha centrado en las cuestiones de seguridad, ha abogado desde el primer día de su Gobierno por la "mano de hierro" contra lo que denomina genéricamente narcoterrorismo y cerrado toda posibilidad de diálogo con los grupos armados.

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La fecha llega además apenas unas horas después de que un carro bomba explotara en Villavicencio (centro de Colombia), dejando 23 heridos -entre ellas una menor de edad- y unas 500 propiedades dañadas, algunas completamente derruidas.

El ataque, perpetrado frente al edificio de la Gobernación del departamento de Meta, cuya capital es Villavicencio, parece según las primeras investigaciones que fue llevado a cabo por un grupo de las disidencias de las FARC.

Justamente el sábado pasado, un bombardeo de las Fuerzas Militares contra el Frente 44 Antonio Ricaurte del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, en una zona rural del municipio de Mapiripán, en Meta, dejó cinco muertos.

Sin embargo, éste no es un hecho de violencia aislado. En la misma mañana del lunes al menos cinco drones con explosivos habían atacado una comisaría de policía en Cúcuta, ciudad en la frontera con Venezuela, y habían dejado tres heridos y más de 60 viviendas de los alrededores afectadas.

Pese a las críticas gubernamentales, algunas ONG e instituciones independientes han recordado en los últimos días esta fecha, sin ignorar por ello los déficits que ha evidenciado la implementación del acuerdo de paz de 2016.

La Fundación Compaz, del expresidente Juan Manuel Santos, quien selló el acuerdo con las FARC y logró por ello el Premio Nobel de Paz, celebró este lunes un acto por el décimo aniversario y tiene previsto para este martes una "Alfombra blanca por la paz" en Bogotá.

"El mayor beneficio es haber terminado una guerra, un conflicto armado con la guerrilla más antigua, más poderosa en su momento, de todo el hemisferio occidental, que eran las FARC. Eso ha salvado miles de vidas y cambió en buena parte el futuro del país", aseguró recientemente en entrevista con EFE Santos.

Antiguos dirigentes de las FARC, por su parte, han lanzado la iniciativa "re-a-firmar" que busca que exguerrilleros y miembros de la sociedad civil vuelvan a suscribir de manera simbólica el texto del acuerdo para ratificar su compromiso con la paz.

Entre todos estos eventos destaca el que la Defensoría del Pueblo organizó la semana previa, en el que participaron el propio Santos, su sucesor Iván Duque (2018-2022), firmantes (exguerrilleros) y múltiples víctimas.

"La violencia de hoy no es responsabilidad del acuerdo, sino en gran medida del lento avance de la implementación", aseguró en una reciente entrevista a EFE la defensora del pueblo, Iris Marín.

También ciertos sectores de la oposición han reivindicado el acuerdo, empezando por su mayor partido, el Pacto Histórico.

El acuerdo, aseguró en declaraciones en redes Iván Cepeda, uno de los líderes de la izquierda, "ha representado una transformación histórica de la sociedad colombiana".

"Estos diez años han cambiado para bien (...) nuestro país", agregó Cepeda.