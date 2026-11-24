"Se levanta la restricción para las aproximaciones tras finalizar el operativo de la Fuerza Pública en las inmediaciones de la pista. Las operaciones aéreas (despegues y aterrizajes) se reanudan con normalidad", informó la autoridad aeronáutica en un mensaje publicado en X.

Inicialmente, los despegues programados se mantuvieron, mientras que las restricciones afectaron a las aproximaciones y los aterrizajes.

"Frente a la situación de orden público que se está presentando en el almacén Éxito de Cartagena, nuestra prioridad es proteger la vida de todas las personas. La Policía Nacional ha activado sus capacidades especializadas, trabaja bajo una coordinación integral y desarrolla todas las acciones necesarias para lograr una solución segura a la situación", señaló la Policía en un escueto comunicado.

Según medios, las personas que permanecen retenidas en el establecimiento comercial, al parecer, son clientes y empleados del supermercado. Hasta el momento no se ha precisado el número de rehenes ni se han conocido detalles sobre posibles heridos.

En videos difundidos en redes sociales se observa a varios hombres encapuchados que portan lo que parecen ser armas largas, mientras varias personas permanecen sentadas en el interior del establecimiento, de espaldas y mirando hacia el exterior del local.

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Cartagena de Indias es uno de los principales destinos turísticos de Colombia y es uno de los centros de referencia del turismo de reuniones, eventos especiales y congresos en Latinoamérica, gracias a su infraestructura hotelera, centros de convenciones, conectividad aérea y oferta cultural.