Macklem explicó -durante un discurso en Toronto- que, aunque los precios del crudo han descendido en las últimas semanas, las presiones inflacionarias derivadas del encarecimiento de la energía se han acumulado desde la primavera.

"Hasta ahora, las empresas han absorbido en gran medida el aumento de los costos de producción y transporte", señaló Macklem.

Sin embargo, el gobernador indicó que la experiencia histórica y las encuestas realizadas por el banco central apuntan a una mayor repercusión de esos costos en los precios de consumo durante el próximo año.

"Este efecto de segunda ronda del choque petrolero contribuirá a la persistencia de la inflación", añadió el máximo ejecutivo del emisor canadiense.

La inflación en Canadá se ha situado en torno al 3 % desde abril, mientras que el Banco de Canadá elevó en octubre el tipo de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2,5 %.

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Macklem también alertó que el mundo está cada vez más expuesto a perturbaciones de la oferta energética, como consecuencia de los conflictos bélicos y comerciales, los fenómenos meteorológicos extremos y la irrupción de la inteligencia artificial (IA).

En este contexto, el gobernador presentó las conclusiones de la revisión del marco de política monetaria de Canadá para el periodo 2027-2031, que mantiene el objetivo de inflación en el 2 %, dentro de una horquilla del 1 % al 3 %.

La revisión concluye que el banco central deberá estar preparado para responder con mayor rapidez y contundencia ante perturbaciones persistentes de la oferta.

Canadá afronta actualmente las consecuencias simultáneas del encarecimiento de la energía y de la guerra arancelaria con Estados Unidos, su principal socio comercial.