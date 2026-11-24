El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ha avanzado hoy 2,03 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación con el precio de liquidación de la última sesión, cuando finalizó en 89,37 dólares.

Tras bajar en la víspera de los 90 dólares al cierre por primera vez desde el 28 de agosto, el brent volvió a superar esta barrera psicológica en la sesión de este martes,impulsado por las informaciones iraníes de que tres buques se incendiaron tras chocar con minas en Ormuz.

La Guardia Revolucionaria iraní informó hoy a través de la agencia Tasnim de que tres petroleros que, según indicó, se encontraban "bajo protección y escolta aérea" del Ejército estadounidense, se incendiaron "tras sufrir fuertes explosiones al chocar contra minas navales".

El comunicado no ofreció detalles sobre la bandera de los buques, el alcance de los daños, o la existencia de posibles víctimas. Por su parte, EFE tampoco ha podido verificar de forma independiente la versión iraní de los incidentes.

Entre el 1 y el 22 de noviembre, la oficina británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) publicó 20 avisos sobre incidentes con buques en Ormuz, el golfo Pérsico y el golfo de Omán, 17 de ellos clasificados como ataques.

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Irán aseguró ayer que reabriría el estrecho de Ormuz "en el menor tiempo posible" si Estados Unidos acepta sus condiciones para poner fin a la guerra.

"En caso de que la parte estadounidense cumpla sus compromisos (condiciones), será posible restablecer la seguridad en el estrecho de Ormuz y en la región en el menor tiempo posible", dijo en una rueda de prensa el lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.