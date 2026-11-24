"El 10 de diciembre vamos a estar reencontrándonos nuevamente", dijo Figuera tras ser consultada sobre la fecha del inicio del nuevo ciclo.

Las delegaciones culminaron el lunes la cuarta ronda de conversaciones después de diez días de conversaciones presenciales en Caracas.

Desde que se iniciaron los contactos formales el pasado agosto las partes han avanzado en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), actualmente señalado de ser afín al chavismo; la solicitud del desbloqueo del Oro en el Banco de Inglaterra, que aún se concreta; el levantamiento de restricciones a medios, principalmente digitales; y la revisión de leyes como la Ley contra el Odio, la de partidos políticos y la del financiamiento al terrorismo, un delito que suele ser imputado a manifestantes.

En el receso entre ciclos, las partes se quedan trabajando en mesas técnicas de manera presencial o virtual, debido a que varios de los miembros de la mesa, principalmente los opositores, residen en el exterior, luego de años de "persecución" política, según sus denuncias.

"Nos reunimos a diario (...) sabemos la responsabilidad histórica que tenemos y que la gente está esperando", indicó Figuera.

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La dirigente no tiene claro por cuántos ciclos más se pueden extender las negociaciones, pero espera que "sean lo menos posible".

Las conversaciones iniciaron bajo el impulso de Estados Unidos en el marco de su plan de transición y no cuentan con la participación de la líder opositora María Corina Machado, quien, sin embargo, ha expresado su deseo para que culminen con éxito.