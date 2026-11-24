En vísperas del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las organizaciones Elementa DDHH y CEA Justicia Social presentaron el informe 'La excepción convertida en regla', que documenta prácticas de tortura, violencia sexual, fabricación de pruebas y aislamiento prolongado.

Mientras que el 39,8 % de las mujeres detenidas por el conjunto de delitos sufrió violencia o maltrato durante su detención, la proporción asciende al 62,4 % entre aquellas detenidas por delincuencia organizada, expuso Rogelio Salgado, integrante del equipo investigador, durante la presentación.

La investigación recoge las experiencias de 15 mujeres que estuvieron recluidas en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16, en el estado de Morelos (centro de México).

Angélica Ospina Escobar, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que el encarcelamiento forma parte de un "continuo de violencias" que atraviesan las mujeres a lo largo de sus vidas.

La investigadora explicó que la narrativa del combate al crimen organizado convierte a estas mujeres en "enemigas públicas", lo que "permite legitimar la violación de todos los derechos".

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"Y entonces está bien privarle de la libertad, está bien el aislamiento, está bien que no ve a sus hijos, porque ella se lo buscó", advirtió.

"Para muchas de estas mujeres el Estado solo aparece para encarcelarlas y castigarlas, pero el Estado nunca estuvo presente en las innumerables experiencias de violencia que vivieron durante su niñez(...) pero sí aparecen de manera contundente para castigarlas", agregó la experta.

Desde la reforma constitucional de 2008, México consolidó un régimen excepcional para perseguir al crimen organizado que, según el informe, terminó extendiéndose a mujeres procesadas o sentenciadas por otros delitos.

Entre 2015 y 2024, más de 1.100 mujeres fueron trasladadas al Cefereso 16 desde 25 estado del país. Tan solo en 2022, 449 de los 517 traslados correspondieron a delitos del fuero común.

El informe sugiere que los traslados no respondieron a necesidades de seguridad, sino a una política penitenciaria que "instrumentalizó a las mujeres privadas de la libertad para atender objetivos de gestión y financiamiento del sistema federal".

Los testimonios recabados dan cuenta de periodos de aislamiento de hasta 30 días, sobre medicación psiquiátrica y falta de atención médica.

"No les preocupa que uno se muera. Un número más o un nombre más de la lista se quita", relató Alejandra, pseudónimo de una de las entrevistadas en el informe.

Además, Alejandra dejó de ver a su hija desde que tenía tres años a consecuencia de un traslado. Doce años después, la describió como "una desconocida".

En ese sentido, Ospina Escobar advirtió que "la prisión es un castigo para la familia y es un castigo para la comunidad".