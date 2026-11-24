La decisión permite que los niños puedan finalmente viajar a Italia para reunirse con sus familias adoptivas, tras desbloquearse los trámites administrativos y la luz verde a la expedición de pasaportes.

"Se trata de una decisión que llega en protección de las familias y del interés superior de los menores, alcanzada gracias a la colaboración positiva con el Gobierno congoleño, al que las autoridades italianas expresan su agradecimiento", reza el comunicado de Exteriores.

La salida de los menores estaba prevista inicialmente para el 14 de noviembre, pero las autoridades locales impidieron el viaje alegando la necesidad de realizar comprobaciones adicionales sobre sus procedimientos internos, a pesar de que los procesos de adopción contaban con sentencias judiciales firmes.

Días después, el Gobierno congoleño solicitó más tiempo para completar dichas verificaciones e invitó a los padres adoptivos a regresar a Italia mientras concluían las investigaciones, bajo el compromiso de facilitar el reencuentro posterior.

Para destrabar la situación, el Ejecutivo italiano actuó en coordinación con la Comisión para las Adopciones Internacionales (CAI) y a través de su Embajada en Brazzaville.

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El ministro de Exteriores y vicepresidente del Gobierno italiano, Antonio Tajani, envió una carta a su homólogo congoleño, Constant-Serge Bounda, solicitando una solución urgente ante una situación de "especial delicadeza y gravedad".

Además, por instrucciones de Tajani, se convocó en Roma al embajador congoleño, Henri Okemba, para trasladarle la inquietud de Italia, pedir celeridad en los controles.