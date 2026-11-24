"Proteger a las mujeres de la violencia es una obligación fundamental en materia de derechos humanos", señaló Berset, que desde septiembre de 2024 está al frente del Consejo de Europa, un organismo independiente de la UE y destinado a promover los derechos humanos en el continente, con sede en Estrasbrugo (Francia).

La Unión Europea (UE) y otros 38 estados ya ratificaron o se adhirieron a la Convención de Estambul, un hecho que el Consejo describe en un comunicado como "un rayo de esperanza" en un contexto en el que "la ley internacional se está debilitando".

A día de hoy, el Consejo de Europa destaca cómo la violencia contra las mujeres se desarrolla en diferentes ámbitos, desde la violencia intrafamiliar y el abuso sexual, hasta el acoso a través de plataformas digitales y el feminicidio.

La Convención o convenio de Estambul, en vigor desde 2014 y en la UE desde 2023, ayudó a promover reformas que refuerzan la protección de las víctimas y exigen responsabilidades a los autores para que, según Berset, "ninguna mujer o niña tenga que vivir con miedo a la violencia, tanto en su casa, como en público u online".

Los resultados favorables obtenidos se observan en algunos países que ya ofrecen a las víctimas de violación y abuso sexual exámenes forenses, tratamiento médico y apoyo psicológico, según informa el comunicado del organismo internacional.

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"Esto es lo que significa un tratado internacional en la práctica. Después de una agresión, una mujer no tiene que enfrentarse sola a lo que viene después", aseguró el secretario general.

Un tratado internacional sobre el que se pronunció durante el último mes el primer ministro húngaro, Péter Magyar, en favor a la protección de las mujeres ante la violencia, anunciando su intención de ratificar la Convención.

Desde el Consejo, animaron a los Estados miembro que todavía no lo han hecho, a seguir los pasos de Hungría para conseguir una mayor protección de las mujeres y niñas ante "una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas en Europa".

A través del mecanismo de supervisión independiente, el Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (GREVIO), la Convención de Estambul se encarga de mantener un diálogo con los gobiernos para "identificar deficiencias, mejorar sus respuestas y aprender sobre las aportaciones positivas de otros países".