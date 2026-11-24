En su comunicación inicial, las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) informaron de que "debido a las malas condiciones meteorológicas" del pasado domingo, la Fuerza Aérea había "perdido el contacto" con un avión de carga, una aeronave pequeña tipo Cessna 208, cuando ésta volaba entre las ciudades de Beni, en la provincia de Kivu del Norte, y Kalemie, en la de Tanganica.

"Por el momento, aún no se ha localizado esta aeronave y el estado de la tripulación sigue siendo incierto. No obstante, la Fuerza Aérea continúa con las búsquedas", señalaron las FARDC en un comunicado divulgado el lunes y en el que no ofrecían más detalles sobre los tripulantes.

Sin embargo, en otro comunicado este martes, la coalición rebelde Frente para la Refundación de la Nación (FRN) se atribuyó el derribo del avión y aseguró que éste era "originalmente de uso civil", pero había sido "transformado y equipado con puntos de suspensión bajo las alas para transportar y lanzar bombas y misiles de precisión".

Los rebeldes aseguraron que la aeronave fue derribada y se encuentra cerca de la localidad de Minembwe, en la provincia también oriental de Kivu del Sur.

El FRN aseguró que el pequeño avión tenía cuatro ocupantes cuando fue alcanzado y que dos de ellos perdieron la vida, al identificar a los dos supervivientes como un ciudadano sudafricano llamado Alexander Villete y otro ugandés, Jordan Mugalya, y describirlos como "mercenarios".

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En este sentido, la milicia condenó "el recurso a mercenarios extranjeros en las operaciones militares llevadas a cabo por el régimen de Kinsasa y sus aliados en el territorio nacional".

"Cualquier dron o aparato volador que suponga una amenaza para la población correrá la misma suerte que el que fue derribado y que las FARDC están buscando", concluyó.

EFE contactó al portavoz del Gobierno congoleño y ministro de Comunicación, Patrick Muyaya, pero éste afirmó no tener información todavía sobre el asunto, al negarse a hacer comentarios.

Por su lado, el jefe del Ejército ugandés, Muhoozi Kainerugaba, afirmó en X que "a ningún ugandés se le permite trabajar para empresas de mercenarios en la RDC. ¡Bajo pena de muerte!".

Kainerugaba publicó este mensaje tras la circulación en redes sociales de una vídeo cuya autenticidad EFE no pudo verificar y en el que aparece un hombre herido, presuntamente en el avión estrellado, que afirma ser ugandés y haber sido enviado por su Gobierno.

El conflicto en el este congoleño alcanzó una nueva dimensión el pasado 13 de octubre con el nacimiento del FRN, liderado por el expresidente congoleño Joseph Kabila (2001-2019) e integrado por el M23, grupo que cuenta con el apoyo de la vecina Ruanda en sus combates contra el Ejército congoleño.

Previamente, los enfrentamientos en el este congoleño se habían intensificado a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó Goma y Bukavu, capitales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, respectivamente.

El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde los años 90 un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en la RDC (Monusco).