Dooley investigó en el Archivo de Indias de Sevilla en 1984 y, según contó Sancton a EFE, encontró "un conjunto de cartas en las que el gobernador de Cartagena informaba al rey de España sobre la batalla de Barú y la pérdida del San José; esas cartas contenían pistas fundamentales sobre el lugar de reposo final del San José".

Sancton publica ahora en España 'La fortuna de Neptuno. El naufragio de mil millones de dólares y los fantasmas del imperio español' (de la editorial Capitán Swing, que lo lanzará en Latinoamérica en los próximos meses) sobre la peripecia de Dooley como descubridor del pecio del San José, conocido por su tesoro de oro y plata, entre otros enseres de gran valor histórico.

"A Roger Dooley el tesoro en sí le importa muy poco; le importa más la gloria de haber encontrado este galeón de enorme importancia histórica. Hay muchos arqueólogos que no lo aceptan como uno de los suyos porque no pertenece a ninguna institución académica y porque una vez trabajó para Carisub, la empresa de exploración submarina de Fidel Castro", señaló Sancton.

A la pregunta de si comparte la advertencia de la profesora Carla Rahn Phillips, quien señaló hace más de diez años que si el pecio del San José caía en manos de cazatesoros sería "una tragedia y una vergüenza enorme para la Humanidad", Sancton se mostró de acuerdo, pero con matices.

"Tampoco creo que haya ninguna posibilidad de que eso ocurra ahora que Colombia ha declarado que todo el pecio y su contenido son bienes de interés cultural", precisa.

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Y además cree poco probable que alguna vez se haga una "excavación arqueológica exhaustiva" del pecio porque "hay demasiados intereses y reclamaciones en conflicto, y es demasiado complicado y costoso para que una sola entidad lo emprenda por su cuenta".

"Me encantaría ver los objetos (del San José) con mis propios ojos, pero estoy convencido de que Neptuno se aferrará a su premio", comentó con ironía para añadir: "Lo que sí puedo decir con casi total certeza es que el pecio nunca será izado en su totalidad".

"Lo que queda de la estructura es demasiado frágil, y su profundidad de 600 metros hace imposible una operación así, a menos que algún filántropo loco por la historia quiera dedicar a la operación una fortuna aún mayor que el tesoro del San José", añadió.

De a quién pertenece el tesoro, considera que es la humanidad misma. "Todos los reclamantes tienen una justificación para su reclamación, pero esta fue una operación global", afirmó.

"El oro y la plata se extrajeron de lo que hoy son los países independientes de Chile y Bolivia, por trabajadores indígenas y esclavos de ascendencia africana, por orden de los españoles, y estaban destinados a llegar a España y a sus numerosos acreedores en Europa. Los galeones y sus riquezas fueron el motor del imperio español, que dio forma al mundo en que vivimos hoy".

Acerca de la tesis del Gobierno español de que, por ser patrimonio de la Humanidad, el pecio debe permanecer intacto en el fondo del mar, opinó que en el fondo del mar "no le sirve de mucho a la humanidad".

Y sobre si existe una maldición -Dooley se arruinó en su búsqueda del pecio-, Sancton no cree que exista "una maldición sobrenatural sobre el oro y la plata extraídos a costa de tanto sufrimiento".

Pero sí piensa que "existe una especie de maldición histórica, en el sentido de que la codicia que llevó a los hombres a explotar el trabajo de los trabajadores indígenas y de los mineros esclavizados, y luego a matarse entre sí por el tesoro, no desapareció cuando ese tesoro se hundió".