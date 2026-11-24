El primer desembolso en el marco del SRS estaría disponible tras completarse su primera revisión, sujeto a la aplicación de las medidas de reforma acordadas, indicó este martes el FMI en un comunicado difundido en Quito por el Ministerio Económico Productivo.

Anotó que el crecimiento de la economía sigue siendo sólido y se proyecta que sea del 2,7 % en 2026, impulsado por el consumo, la inversión y las exportaciones no petroleras, mientras que la inflación permanece en niveles bajos del 1,3 % interanual en septiembre.

Se proyecta que la cuenta corriente mantenga un superávit considerable del 4,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026, gracias a las sólidas exportaciones de petróleo y de productos no petroleros, señaló el comunicado.

También, agregó que los riesgos disminuyeron desde la quinta revisión, pero siguen siendo elevados, y se derivan en particular de la posibilidad de un fenómeno de El Niño de gran intensidad, aunque se ven mitigados por las reservas actuales y los planes de contingencia existentes, así como por la continua y firme implementación de las políticas económicas.

El FMI recordó que Ecuador retornó a los mercados internacionales de capital en enero de 2026 por primera vez desde 2019, con una emisión exitosa de bonos de 4.000 millones de dólares, junto con una operación de recompra de deuda de 3.000 millones de dólares.

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Esto ayudó a acumular reservas de liquidez, mejorar el perfil de la deuda y reducir las necesidades de financiamiento. En mayo, Ecuador colocó con éxito una segunda emisión de 1.000 millones de dólares.

Este lunes, el directorio ejecutivo del organismo internacional concluyó la sexta revisión del acuerdo de 48 meses en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) para Ecuador, con lo cual se puede ejecutar un desembolso inmediato de unos 377 millones de dólares, lo que sitúa el total de desembolsos en el marco del acuerdo en alrededor de 4.000 millones de dólares.

El acuerdo de 48 meses de Ecuador en el marco del SAF fue aprobado por el directorio ejecutivo del FMI en mayo de 2024 y ampliado en julio de 2025, con un acceso equivalente unos 5.000 millones de dólares.

El acuerdo respalda las políticas de las autoridades para reforzar la sostenibilidad fiscal y de la deuda pública, proteger a los grupos vulnerables, reconstruir reservas, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y financiera e impulsar reformas estructurales para fomentar un crecimiento sostenible e inclusivo, anotó el FMI.

"Transcurrida la mitad del acuerdo en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF), las autoridades ecuatorianas siguen demostrando un firme compromiso con su programa de reformas económicas", dijo Nigel Clarke, subdirector gerente y presidente interino del Directorio.