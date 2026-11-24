"Canadá está invirtiendo en el personal, el equipamiento y las infraestructuras que necesitamos para defender Norteamérica junto a nuestros socios estadounidenses", señaló la oficina del ministro canadiense de Defensa, David McGuinty, en una declaración.

"Hemos comprometido 81.800 millones de dólares canadienses (57.200 millones de dólares estadounidenses) en cinco años para reconstruir las Fuerzas Armadas canadienses y hemos alcanzado el objetivo de gasto en defensa del 2 % de la OTAN cinco años antes de lo previsto", añadió.

En un documento difundido el lunes, al que tuvo acceso inicialmente el medio estadounidense Axios, el Pentágono acusó a Ottawa de no adoptar las decisiones necesarias para cumplir sus compromisos con la Alianza Atlántica y convertirse en un socio creíble en la defensa de Norteamérica.

Las autoridades estadounidenses también criticaron la decisión del Gobierno canadiense de revisar la compra de 88 cazas F-35, fabricados por la compañía estadounidense Lockheed Martin.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, ordenó en marzo de 2025 revisar la operación (acordada en 2023) tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la imposición de aranceles estadounidenses y las amenazas del mandatario de anexionar Canadá.

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Desde entonces, Ottawa estudia la posibilidad de reducir el número final de F-35 que adquirirá y comprar en su lugar cazas Gripen E de la compañía sueca Saab, que ofreció fabricar y ensamblar los aviones en Canadá en colaboración con las empresas canadienses CAE, IMP y Magellan Aerospace, lo que permitiría crear empleo y reducir la dependencia tecnológica y militar de Estados Unidos.

El Gobierno de Carney alcanzó en marzo de este año el objetivo de destinar el 2 % del producto interior bruto (PIB) a defensa y se ha comprometido a cumplir el nuevo objetivo del 5 % acordado por la OTAN en 2025 para 2035.

Las críticas del Pentágono se producen en medio del deterioro de las relaciones entre Canadá y Estados Unidos desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, marcado por la imposición de aranceles estadounidenses y los esfuerzos de Ottawa para reducir su dependencia económica y militar de Washington.