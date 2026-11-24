El mandatario, en el cargo desde el pasado 6 de noviembre tras la destitución en un juicio político de Santiago Peña, informó que los adelantos no serán superiores a los cinco salarios mínimos, que equivalen a unos 15,2 millones de guaraníes o 2.375 dólares a la tasa de cambio actual del Banco Central (BCP).

"Pero el Estado no asumirá el costo, nos encargaremos de cobrar a las empresas que son las principales (responsables) de liquidar a cada uno de sus trabajadores", aclaró Alliana en un mensaje pronunciado desde Mburuvicha Róga, el nombre en guaraní de la residencia presidencial.

Asimismo, apuntó que el Estado destinará unos 62.000 millones de guaraníes o 10 millones de dólares para cubrir estos adelantos, y que ordenó la prestación de los servicios de salud a estos trabajadores hasta fin de año, pese a que dejaron de cotizar a inicios de mes en el Instituto de Previsión Social (IPS).

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, ha calculado que unos 3.610 trabajadores dentro de Paraguay quedaron afectados tras la intervención del banco.

Las empresas vinculadas a Ueno bank estaban controladas por el Grupo Vásquez, que atraviesa un colapso operativo y financiero desde que el Banco Central (BCP) anunciara, el pasado 3 de noviembre, el comienzo de un proceso de resolución de la entidad, que reportaba unos 2,94 millones de clientes y tenía millonarios recursos de instituciones públicas.

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A raíz del procedimiento, el entonces mandatario Santiago Peña fue destituido el 6 de noviembre del cargo en un juicio político tras ser declarado culpable de "mal desempeño de funciones", al ser vinculado a la institución.

Además, el exmandatario afronta una investigación penal, en la que ha sido imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

La intervención también provocó la renuncia del entonces titular del ente emisor Carlos Carvallo y tres directivos, todos bajo prisión preventiva, al igual que Peña, mientras se desarrollan las investigaciones.

Otras 27 personas vinculadas a Ueno y su conglomerado de empresas también son investigadas, siete de ellas exdirectivos que cumplen prisión preventiva.