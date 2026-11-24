En un comunicado divulgado anoche en su página web, el BPC indica que Pan se reunió este lunes con el miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) Piero Cipollone; el director general de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, Maarten Verwey, y el presidente del Grupo de Trabajo del Eurogrupo, Tuomas Saarenheimo.

Entre los asuntos sobre los que se sostuvo un "profundo intercambio de opiniones" figuran la situación económica y financiera de China y la eurozona, las políticas monetarias, los tipos de cambio o la cooperación entre China y la Unión Europea (UE) en el marco del G20.

Pan llamó a "gestionar adecuadamente las diferencias mediante el diálogo y las consultas", y a "mejorar el entendimiento y la confianza" con el refuerzo de la "comunicación y el intercambio entre China y la UE sobre políticas macroeconómicas y financieras".

El comunicado no hace mención a detalles sobre los debates, tampoco acerca del mencionado asunto de los tipos de cambio, ni a ningún posible acuerdo al respecto.

Pekín afronta acusaciones desde Occidente de debilitar artificialmente su moneda para mantener la competitividad de sus exportaciones; el canciller alemán, Friedrich Merz, la considera infravalorada en hasta un 30 %, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) sitúa su estimación entre un 15 y un 16 %.

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A principios de octubre, el BPC oficializó su postura al respecto: "China no necesita ni tiene intención de obtener ventajas competitivas comerciales mediante la depreciación del tipo de cambio, y nunca recurre a devaluaciones competitivas".

No obstante, los expertos han asegurado en los últimos meses que las autoridades no se sienten cómodas con la rápida subida del yuan y, si bien estarían dispuestas a que la divisa nacional sí se fortaleciera, preferirían que este proceso fuese más paulatino.

De hecho, el pasado día 3 el BPC elevó los requisitos de reservas obligatorias de divisas extranjeras para los bancos del 4 al 6 %, una medida que, según la prensa local, buscaba refrenar la tendencia alcista del yuan después de que la moneda marcase máximos desde 2022 frente al dólar, mientras que ante el euro fluctúa a su nivel más potente desde principios de 2023.