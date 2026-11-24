Transcurridos los primeros 15 minutos de negociación, el indicador perdía un 4,9 %, o 245 puntos, hasta los 4.760,95 enteros, después de que en la jornada del martes se disparara un 6,32 % tras el anuncio de que Huang había sido restituido en el cargo tras el escándalo de sus romances extramatrimoniales, entre ellos, con una presunta espía del Gobierno chino.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, registraba una caída del 3,41 %, o 22,71 puntos, hasta las 643,17 unidades.

Minutos después de la apertura, el operador de la Bolsa, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de venta, mecanismo de control de la volatilidad que suspende durante cinco minutos las ventas programadas cuando se registran bajadas de más de un 5 % en el índice de futuros Kospi 200.

La tendencia a la baja de la Bolsa surcoreana responde a la caída registrada en la víspera en el índice tecnológico estadounidense Nasdaq, que el día anterior había registrado su mejor jornada desde abril de 2025, con nuevas caídas de Nvidia y Anthropic.

La vuelta de Huang a la dirección de Nvidia, decisión que el presidente estadounidense, Donald Trump, se atribuyó personalmente, no ha despejado las dudas sobre la compañía, que aún afronta investigaciones por el posible desvío de sus chips a China.

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En la plaza surcoreana, Samsung Electronics y SK hynix, las dos firmas de mayor capitalización bursátil, se desplomaban alrededor de un 7 %. La firma de inversión en tecnología SK Square se hundía más de un 8 %.

Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, perdía también un 7 %, mientras que la tecnológica Naver cedía un 0,9 %.

Las pérdidas se extendían a otros sectores: en el del automóvil, Hyundai Motor se depreciaba un 2,55 % y su empresa hermana Kia se dejaba un 0,31 %. En defensa, Hanwha Aerospace restaba un 0,64 % y las acciones de Korea Aerospace, descendían un 2,71 %.