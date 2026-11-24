"Todavía no comprendemos del todo qué valor añadido podría aportar la participación europea, qué contribución adicional podría hacer al proceso de paz", aseguró Peskov.

Añadió que la UE sigue insistiendo en participar en las negociaciones, que hasta ahora han sido trilaterales entre Rusia y Ucrania con mediación de Estados Unidos.

"Existen diferentes puntos de vista. Los europeos insisten en que debería ser un formato de cuatro partes", aseveró el portavoz del mandatario ruso.

Peskov aclaró que la fecha para la próxima ronda de negociaciones en Abu Dabi aún no ha sido fijada.

El pasado jueves, el mandatario ruso, Vladímir Putin, reveló en una rueda de prensa en la ciudad china de Shenzhen que Rusia ha invitado a Moscú a los representantes de la Unión Europea para que expliquen la agenda con la que participarían en futuras rondas de negociación de paz con Ucrania.

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"Tenemos que entender con qué (agenda) Europa va a participar en esas negociaciones (de paz). Por lo tanto, por los canales diplomáticos hemos propuesto a los europeos venir a Moscú para que nosotros entendamos su postura", dijo Putin.

Tras la declaración de Putin, el pasado viernes, la Presidencia francesa afirmó que los países europeos están dispuestos a aceptar la invitación, siempre que tengan garantías de que participarán plenamente en las futuras negociaciones sobre Ucrania.

"Nuestra exigencia será que la apertura o formalización de este diálogo signifique claramente que los europeos tienen ahora, para los rusos, todo el lugar que les corresponde en las negociaciones y que participan activamente en la próxima ronda junto con Estados Unidos y Ucrania", subrayaron fuentes del Elíseo.

Insistieron en que los europeos no pueden quedar relegados a un papel secundario en las conversaciones sobre el futuro de Ucrania y la seguridad del continente.

"No puede haber paz en Europa sin los europeos", recalcaron las fuentes del Elíseo.

Mientras, el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó la semana pasada que resulta evidente que habrá que buscar lugares neutrales para una reunión directa entre Europa y Rusia.