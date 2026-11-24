La exposición reúne más de un centenar de obras que muestran cómo el arte se convirtió en un instrumento esencial de representación y legitimación de la autoridad de una mujer que fue una de las figuras políticas más relevantes de la monarquía hispánica.

‘Mariana de Austria’ será inaugurada este miércoles por los reyes de España, Felipe VI y Letizia, y el presidente federal de la República de Austria, Alexander Van der Bellen, y se podrá visitar hasta el 28 de marzo de 2027 en el museo de referencia de la capital española.

Esposa de Felipe IV, Mariana de Austria (1634-1696) asumió la regencia durante la minoría de edad de su hijo Carlos II en un momento de profunda crisis política y dinástica y, consciente de su fragilidad, afirmó y proyectó su autoridad a través de innumerables retratos a lo largo de toda su vida.

Velázquez, Martínez del Mazo, Carreño de Miranda o Claudio Coello la retratan una y otra vez mostrando su legitimidad, capacidad y poder a través de sus ropajes y joyas, posando junto a símbolos del poder como la corona o los leones, o con documentos oficiales en la mano.

Para el director del Prado, Miguel Falomir, se trata de una exposición “fabulosa”, que ayuda a entender el papel del retrato de corte y el rol de “verdadero taller de imagen” de los grandes pintores, quienes realizaban un primer retrato que luego era copiado una y otra vez para su difusión.

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La exposición ha reunido hasta 111 piezas entre cuadros, esculturas, dibujos y libros iluminados e incluye también reproducciones en tamaño real de dos de los vestidos más representativos de sus etapas como reina y como regente de luto, realizados por el modista Lorenzo Caprile.

Pese a la trascendencia de su actuación, su figura permaneció durante siglos ensombrecida por una imagen negativa, alentada por las campañas de descrédito de sus adversarios políticos y perpetuada por buena parte de la historiografía, explicó García Pérez.

Así, el objetivo de la muestra es ayudar a reconsiderar la trayectoria de Mariana de Austria y comprender el papel decisivo que desempeñó la representación visual en la afirmación y el ejercicio de su autoridad, concluyó.