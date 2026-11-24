El ultraderechista Chega, principal fuerza de la oposición, votó en contra, al igual que Iniciativa Liberal (IL, derecha) y la izquierda del Partido Comunista de Portugal (PCP), Livre y el Bloco de Esquerda (BE), en tanto que los socialistas (PSP) y Juntos Pelo Povo (JPP, centro) se abstuvieron.

El proyecto original preveía un superávit del 0,1 % del PIB, unos 275 millones de euros. Tras las modificaciones aprobadas por el Parlamento, el Gobierno calcula que podría aparecer un déficit de entre el 0,2 % y el 0,7 % del PIB, dependiendo de cuánto duren algunas medidas, aunque consideró más probable que las cuentas se mantengan equilibradas.

El Presupuesto del Estado para 2027 contempla un crecimiento económico del 2,1 % del PIB, una inflación del 2,3 % y una tasa de desempleo del 5,7 %. También calcula que la deuda pública bajará al 84,5 % del PIB, frente al 87,5 % estimado para 2026, y que los ingresos del Estado sumarán 143.356 millones de euros, frente a unos gastos de 143.081 millones.

El texto aprobado finalmente incorpora cambios promovidos por la oposición, entre ellos la exención del IVA durante tres meses para una cesta de alimentos básicos, una medida que podría prorrogarse. Para compensar la pérdida de ingresos, se eliminó una rebaja fiscal para los propietarios que alquilan viviendas por hasta 2.300 euros mensuales, por lo que el tipo reducido del 10 % volverá al 25 %.

Además, también se aprobó gracias a los dos principales partidos de la oposición la congelación de las tasas universitarias para el próximo curso académico.

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El Gobierno, que no apoyó ninguna de estas iniciativas, ha mostrado su profundo malestar porque considera que esto puede desajustar las cuentas públicas.

De hecho, el primer ministro, Luís Montenegro, pronunció un duro discurso durante el cierre del debate parlamentario, en el que acusó a Chega y PS de ser "desleales, inmaduros, irresponsables e incoherentes".

Para Montenegro se trata de "un acuerdo político entre los dos principales partidos de la oposición que pretenden gobernar desde el Parlamento y que pretenden invadir la esfera ejecutiva, es decir, las competencias que corresponden al Gobierno".

"La aprobación de medidas contrarias y ajenas al programa del Gobierno constituye una flagrante violación de la Constitución y una flagrante violación del sistema de separación de poderes en Portugal", alertó, demostrando su malestar con el desenlace de las votaciones.

Por su parte, el líder socialista, José Luís Carneiro, aseguró que "el presupuesto sale del Parlamento, gracias al PS, con más del 99,9 % del gasto y los ingresos iguales a los que presentó el Gobierno, y manteniendo exactamente el mismo saldo presupuestario en términos porcentuales".

"El Gobierno reúne todas las condiciones, sin excusa alguna, para presentar los resultados que prometió. El Gobierno no tiene excusas", defendió.

Mientras que el líder de Chega, André Ventura, pidió al Gobierno "dejar de hacerse la víctima" y que gobierne con el presupuesto aprobado. También aseguró que su formación "aprobó más del 70 % de las propuestas del PSD y del CDS", mientras que estos partidos aprobaron "menos del 5 % de las propuestas" de Chega.

A lo largo de la jornada de hoy se sucedieron las protestas frente a la sede parlamentaria en rechazo al proyecto de presupuestos, la principal la convocada por la Confederación General de Trabajadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN), que reunió a centenares de personas.

También hay frente al Parlamento varias decenas de tiendas de campaña desde el sábado, cuando el movimiento por la vivienda -que lleva más de un mes manifestándose para exigir medidas contra la crisis habitacional- instaló la acampada ante la sede parlamentaria portuguesa para unirse a las protestas.