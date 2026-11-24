Kristersson, que ha estado a cargo de las negociaciones entre los partidos en las dos últimas semanas, intentará formar un gobierno de centroderecha que incluya a democristianos, liberales y al Partido Centrista, que apoyaba inicialmente a la socialdemócrata Magdalena Andersson.

El bloque opositor de centroizquierda, liderado por Andersson, ganó los comicios por 176 a 173 escaños, aunque las diferencias entre el socialista Partido de Izquierda -que sólo apoya un Ejecutivo del que forme parte- y los centristas, que se niegan a esa opción, han impedido hasta ahora un acuerdo.

Andersson había dicho horas antes que no se daban las condiciones para formar gobierno y culpó a los socialistas, mientras éstos acusaron a los centristas de no querer negociar y, a la líder socialdemócrata, de no ser capaz de unificar el bloque opositor.

La líder centrista, Elisabeth Thand Ringqvist, anunció hoy que negociará con Kristersson, aunque mantiene el veto al ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), tercera fuerza parlamentaria e indispensable para que el centroderecha tenga mayoría en la Cámara.

"Kristersson me ha comunicado que quiere someterse a una votación para primer ministro con un gobierno formado por conservadores, centristas, democristianos y liberales. Me ha reiterado que ahora mismo no sabe cómo votará el Partido Centrista", dijo en una rueda de prensa Norlén.

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La del lunes será la tercera votación para elegir primer ministro después de las fracasadas de Andersson y Thand Ringqvist.

Antes de poder convocar elecciones extraordinarias, algo que no ocurre desde 1958, en Suecia son necesarias cuatro votaciones fracasadas para elegir primer ministro.

Kristersson gobernó la pasada legislatura en minoría con el apoyo externo del SD, al que en abril pasado se comprometió a incluir en el próximo ejecutivo en caso de triunfo electoral, aunque la ultraderecha ha renunciado a esa opción y está dispuesta a votar al líder conservador al frente de una fórmula de la que ella no forme parte.

El Partido Socialdemócrata fue el más votado en las últimas elecciones con el 28 % de las papeletas, su peor resultado en casi un siglo; seguido por el Partido Conservador, con el 19,8 %; y el SD, que retrocedió tres puntos y perdió su condición de segunda fuerza parlamentaria.