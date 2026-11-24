A las 9.00 hora local (14.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de enero, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,66 dólares.

El mercado del crudo estadounidense cayó este lunes a su nivel más bajo en tres meses tras el aumento de los flujos de suministro procedentes de Oriente Medio y la reanudación de las operaciones del oleoducto de Sharara, en Libia.

Las operaciones en Libia evitaron que la producción se viera reducida en unos 350.000 barriles diarios, según explica el analista Tom Essaye citando a la Corporación Nacional de Petróleo de Libia.

Según los últimos datos de la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA, por sus siglas en inglés), las reservas comerciales de crudo en Estados Unidos aumentaron por encima de las expectativas.

También, la misma agencia federal reveló en otro informe que los envíos de petróleo a través de los principales pasos marítimos estratégicos de Oriente Medio aumentaron un 19 % en el tercer trimestre de 2026.

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Los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz y del canal de Suez aumentaron, mientras que los que atravesaron Bab el-Mandeb disminuyeron en comparación con el segundo trimestre, cuando los flujos se vieron gravemente limitados tras el inicio del conflicto con Irán.

Además, la EIA estima que los países de Oriente Medio produjeron 23,1 millones de barriles al día de crudo en octubre, la cifra más alta desde el inicio del conflicto.